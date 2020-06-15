В Москве двое полицейских серьезно ранены после перестрелки

В Москве на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют" прямо в разгар дня раздались выстрелы. Оказались очень серьезно ранены двое полицейских, находящихся при исполнении. Один из них находится в критическом состоянии.

Единой информации даже спустя несколько часов нет. Одни источники стали утверждать, что стрелять в стражей порядка начал таксист, которого остановили полицейские за нарушение правил дорожного движения. Другие источники распространили информацию, что стрельбу по полицейским открыл прохожий - 25-летний уроженец Ингушетии. Позже появились сообщения, что огонь велся из переделанного под боевое оружие газового пистолета марки МР-79-9Т. И информагентства даже назвали имя стрелявшего - Ратмир Галаев. Если это так, то этого человека обязательно проверят на причастность к организациям террористической и экстремистской направленности.

Как только информация о стрельбе в Москве дошла до оперативных служб, на место происшествия немедленно выехал глава Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов, а вместе с ним еще криминалисты и следователи. Сразу же было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Никаких фамилий - раненых полицейских и стрелявшего в Следственном комитете называть отказываются.

По рассказам сотрудников ведомства, человек, расстрелявший двоих полицейских в момент нападения был то ли в состоянии алкогольного, то ли наркотического опьянения. Более точно об этом расскажет экспертиза. Но ее результатов придется ждать несколько дней.

В сети уже появилось видео этой дикой перестрелки. Она произошла в районе Тропарево-Никулино Западного административного округа Москвы, недалеко от дома 156 по Ленинскому проспекту.

На кадрах видно, как мужчина стреляет в полицейского, выбежавшего из машины. Тот падает, и на помощь коллеге бежит второй сотрудник полиции, который открывает ответный огонь по нападавшему. Мужчина получил ранение в живот. По неофициальным данным, было сделано около десяти выстрелов в полицейских.

Спустя несколько часов появилась информация, что нападавший скончался, но официальный представитель Следственного комитета по Москве информацию на этот момент опровергла.

На ЧП отреагировали все правоохранительные органы. Прокурор Москвы Денис Попов взял на особый контроль расследование этого уголовного дела.

Для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия почти одновременно со следователями начал работать прокурор Западного административного округа столицы Андрей Данилов и его заместитель Сослан Хубулов.