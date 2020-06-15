Новости

Фергюсон вызвал Макгрегора на бой 19:35
МИД: Наказание Уилану мягче, чем было бы в США за аналогичное преступление 19:31
В Костроме возбудили дело после обрушения потолка в жилом доме 19:31
ВОЗ: COVID-19 в мире заразились уже больше 7,8 млн человек 19:26
В Москве двое полицейских серьезно ранены после перестрелки 19:21
Организаторы "Евровидения" объявили, где и когда пройдет конкурс в 2021 году 19:18
Минсельхоз оптимизирует расходы после проверки Счетной палаты 19:06
Песков сообщил о переговорах по проведению саммита по Сирии 19:04
Под Ярославлем у пяти сотрудников "скорой" выявлен COVID-19 18:59
Президенты России и Бразилии обсудили меры по борьбе с коронавирусом 18:51
В Петербурге нашли дом с окнами из стеклянных кирпичей 18:50
Стрелявший в инспекторов ДПС злоумышленник умер в больнице 18:46
Отмена госэкзаменов в вузах из-за пандемии не скажется на имидже выпускников 18:30
Испания приняла первых иностранных туристов 18:28
ОДКБ: Угрозы безопасности нарастают по всем направлениям 18:25
Под Белгородом помощникам нелегальных мигрантов вынесли приговор 18:25
В Орле осудили продававших места на кладбищах взяточников 18:12
Для тестирования на коронавирус предложили использовать биочип 18:06
Премьер-министр Киргизии подал в отставку 18:04
Осквернившему памятник британцу дали 14 суток заключения 18:03
ФНС: Самозанятые смогут не платить налоги в этом году 18:00
Любимова: Кинотеатры откроются, когда риск для людей будет минимальным 17:59
Возбуждено дело по факту стрельбы в инспекторов ДПС на Ленинском проспекте 17:59
Мантуров: Господдержка станкопрома за 5 лет составила 7,5 млрд рублей 17:49
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от "Газпрома" 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
15.06.2020 19:21
Рубрика: Происшествия

В Москве двое полицейских серьезно ранены после перестрелки

Текст: Наталья Козлова

В Москве на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют" прямо в разгар дня раздались выстрелы. Оказались очень серьезно ранены двое полицейских, находящихся при исполнении. Один из них находится в критическом состоянии.

Возбуждено дело по факту стрельбы в инспекторов ДПС на Ленинском проспекте

Единой информации даже спустя несколько часов нет. Одни источники стали утверждать, что стрелять в стражей порядка начал таксист, которого остановили полицейские за нарушение правил дорожного движения. Другие источники распространили информацию, что стрельбу по полицейским открыл прохожий - 25-летний уроженец Ингушетии. Позже появились сообщения, что огонь велся из переделанного под боевое оружие газового пистолета марки МР-79-9Т. И информагентства даже назвали имя стрелявшего - Ратмир Галаев. Если это так, то этого человека обязательно проверят на причастность к организациям террористической и экстремистской направленности.

Как только информация о стрельбе в Москве дошла до оперативных служб, на место происшествия немедленно выехал глава Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов, а вместе с ним еще криминалисты и следователи. Сразу же было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Никаких фамилий - раненых полицейских и стрелявшего в Следственном комитете называть отказываются.

По рассказам сотрудников ведомства, человек, расстрелявший двоих полицейских в момент нападения был то ли в состоянии алкогольного, то ли наркотического опьянения. Более точно об этом расскажет экспертиза. Но ее результатов придется ждать несколько дней.

Фото: Vesti.ru
МВД: В полицейских на Ленинском проспекте стрелял не таксист, а прохожий

В сети уже появилось видео этой дикой перестрелки. Она произошла в районе Тропарево-Никулино Западного административного округа Москвы, недалеко от дома 156 по Ленинскому проспекту.

На кадрах видно, как мужчина стреляет в полицейского, выбежавшего из машины. Тот падает, и на помощь коллеге бежит второй сотрудник полиции, который открывает ответный огонь по нападавшему. Мужчина получил ранение в живот. По неофициальным данным, было сделано около десяти выстрелов в полицейских.

Спустя несколько часов появилась информация, что нападавший скончался, но официальный представитель Следственного комитета по Москве информацию на этот момент опровергла.

На ЧП отреагировали все правоохранительные органы. Прокурор Москвы Денис Попов взял на особый контроль расследование этого уголовного дела.

Для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия почти одновременно со следователями начал работать прокурор Западного административного округа столицы Андрей Данилов и его заместитель Сослан Хубулов.

Происшествия Правосудие Следствие РГ-Фото

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Рост безработицы в РФ не так драматичен, как в других странах
Собянин: Москва может переходить к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня
Мишустин: Тестирование на COVID-19 продолжат для снижения числа больных
В Кремле дали оценку отмене парадов Победы в ряде регионов
В Москве двое полицейских серьезно ранены после перестрелки
Видео: В Подмосковье мошенники совершили шесть автоподстав
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир