В Подмосковье обнаружили крупную партию наркотиков

Полицейские обнаружили крупную партию наркотиков, хранящуюся на одном из участков садового товарищества на территории села Николо-Урюпино в Красногорском городском округе Московской области, сообщает KP.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На участке были задержаны двое безработных. В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли 23 килограмма 804 грамма наркотического средства мефедрон.

Полицейские выясняют мотивы и цели хранения крупной партии наркотиков, а также, что делали мужчины на участке, который принадлежит бизнесмену и руководителю одной крупной международной производственной организации, занимающейся криогенным оборудованием.