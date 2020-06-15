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15.06.2020 17:00
Рубрика: В мире

В польском Свиноустье обезвредят "спящие" бомбы

Текст: Юрий Ершов

В среду в Свиноустье водолазы польских Военно-морских сил приступят к обезвреживанию двух неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны, обнаруженных в водах Балтийского моря. Об этом в понедельник, по информации немецкого агентства dpa, сообщил представитель властей портового города.

Фото: Марк Редькин/ТАСС
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По уже имеющимся данным, речь идет о британской авиабомбе Mark VI с 425 килограммами взрывчатки и о немецкой глубинной бомбе с соответственно 124 килограммами.

Власти Свиноустье не намерены эвакуировать близлежащие здания. Правда, движение транспорта в центре города с 4.50 до 10.00 утра будет приостановлено.

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Так или иначе саперам-подводникам предстоит действовать крайне осторожно. Ведь, как рассказали в городском руководстве, неподалеку от первых двух бомб на дне покоится еще одна "спящая" - английская типа "Tallboy" (Высокий парень) весом в 5,4 тонны. На взрывоопасный снаряд натолкнулись рабочие в сентябре при углублении портового фарватера. Ныне уже ведутся работы по подготовке обезвреживания и этого "высокого парня". В первую очередь специалисты обследуют подводное пространство, чтобы поблизости от "Tallboy" не осталось никаких подозрительных "спящих" зарядов.

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