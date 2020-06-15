В России разработали новый экспресс-метод исследования рака мозга

Ученые МГУ в составе научной группы РАН и Минздрава России отработали методику изучения образцов опухолей мозга с помощью высокоразрешающего метода масс-спектрометрии вторичных ионов. Новый способ предлагают применять для экспресс-диагностики тканей опухоли.

Разработанный метод позволяет хирургам в течении 10 минут может определить границы раковой опухоли. Способ возможно применять также непосредственно во время операции.

Сотрудники химического факультета МГУ исследовали с помощью метода масс-спектрометрии вторичных ионов (ToF-SIMS) срезы глиобластом 57 человек. Образец в камере масс-спектрометра, как сообщает научный журнал Mol Cell Proteomic, облучают сфокусированным пучком первичных ионов висмута. Появившиеся вторичные ионы анализируют и определяют элементный, изотопный или молекулярный состав поверхности.

"Вероятнее всего, не удастся создать препарат, который мог бы одновременно убивать все типы клеток глиобластомы. Поэтому необходимо иметь возможность, во-первых, найти лучшую терапию против каждой из популяций, а, во-вторых, определить тип клеток, который преобладает у данного пациентам в данный момент времени, и в соответствии с этим назначать лечение", - пояснил один из авторов исследования, доктор биологических наук Марат Павлюков.

Справка "РГ"

Глиобластома является одним из наиболее агрессивных видов онкологических заболеваний со средней продолжительностью жизни менее двух лет.

Ткани опухоли неоднородны, так как разные клоны клеток имеют неодинаковый набор мутаций. Кроме того, у глиобластомы сложное строение и поэтому на разных стадиях роста опухоли пациентов необходимо лечить различным набором препаратов.

Информация о строении опухолевой ткани жизненно необходима для подбора эффективной терапии.