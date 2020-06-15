Новости

В Новороссийске ребенок выпал из окна четвертого этажа 14:30
Подсчитано, сколько миллионов Михаил Ефремов зарабатывал за месяц 14:26
Военные получили около 25 тысяч АК-12 по контракту 2020 года 14:23
Подсчитано возможное число разумных цивилизаций в Млечном Пути 14:19
В Новгородской области нашли обломки советского бомбардировщика 14:18
Президент КХЛ подтвердил участие 23 клубов в следующем сезоне 14:17
Что советуют молодежи долгожители Беларуси 14:13
Вертолетный полк Балтфлота начал маневры на фоне учений НАТО 14:12
В России разработали новый экспресс-метод исследования рака мозга 14:11
В Кремле не стали комментировать возможность обмена Уилана 14:08
В Кремле дали оценку отмене парадов Победы в ряде регионов 14:00
Обнаружена олимпийская "тройка" со скромным пробегом 14:00
Мошенник выманил миллион рублей для якобы инвестиционного вложения 13:59
В "Россети Сибирь" подвели предварительные итоги ремонтной кампании 13:55
ВЦИОМ: 83% россиян соблюдали режим самоизоляции 13:52
Путин посетит главный храм Вооруженных сил 13:52
Правительство поможет регионам в случае осложнений с пандемией 13:51
В Петербурге при грабеже инкассаторов на дорогу высыпались купюры 13:51
Вышел трейлер биохоррора "Заводчик" 13:45
Американский F-15 упал в Северном море 13:44
Банк России поднял курс доллара выше 70 рублей 13:39
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов отказался от адвокатов 13:39
В Заполярье ликвидировали главный очаг коронавируса 13:39
В Приамурье проверят видео о психологическом насилии над девочкой 13:36
Тренер Логинова подписал контракт с Болгарской федерацией биатлона 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
15.06.2020 14:11
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В России разработали новый экспресс-метод исследования рака мозга

Текст: Николай Грищенко

Ученые МГУ в составе научной группы РАН и Минздрава России отработали методику изучения образцов опухолей мозга с помощью высокоразрешающего метода масс-спектрометрии вторичных ионов. Новый способ предлагают применять для экспресс-диагностики тканей опухоли.

Разработанный метод позволяет хирургам в течении 10 минут может определить границы раковой опухоли. Способ возможно применять также непосредственно во время операции.

Фото: iStock
Ученые сообщили об угрозе развития новой болезни из-за COVID-19

Сотрудники химического факультета МГУ исследовали с помощью метода масс-спектрометрии вторичных ионов (ToF-SIMS) срезы глиобластом 57 человек. Образец в камере масс-спектрометра, как сообщает научный журнал Mol Cell Proteomic, облучают сфокусированным пучком первичных ионов висмута. Появившиеся вторичные ионы анализируют и определяют элементный, изотопный или молекулярный состав поверхности.

"Вероятнее всего, не удастся создать препарат, который мог бы одновременно убивать все типы клеток глиобластомы. Поэтому необходимо иметь возможность, во-первых, найти лучшую терапию против каждой из популяций, а, во-вторых, определить тип клеток, который преобладает у данного пациентам в данный момент времени, и в соответствии с этим назначать лечение", - пояснил один из авторов исследования, доктор биологических наук Марат Павлюков.

Справка "РГ"

Глиобластома является одним из наиболее агрессивных видов онкологических заболеваний со средней продолжительностью жизни менее двух лет.

Ткани опухоли неоднородны, так как разные клоны клеток имеют неодинаковый набор мутаций. Кроме того, у глиобластомы сложное строение и поэтому на разных стадиях роста опухоли пациентов необходимо лечить различным набором препаратов.

Информация о строении опухолевой ткани жизненно необходима для подбора эффективной терапии.

Общество Наука Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Кремле дали оценку отмене парадов Победы в ряде регионов
Банк России поднял курс доллара выше 70 рублей
В Госдуму внесен законопроект о приостановке блокировки Telegram
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
СМИ: Выпуск банковских карт в России может стать платным
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции