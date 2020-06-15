Минобороны РФ намерено модифицировать зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", сделав его плавающим.

Один из самых грозных комплексов противовоздушной обороны ближнего действия "Тор-М2" будет способен преодолевать водные преграды. Соответствующие разработки уже ведутся по заказу военного ведомства.

Как рассказал журналу "Национальная оборона" начальник войсковой противовоздушной обороны Александр Леонов, модификация "Тор-М2" получит специализированное колесное шасси, в том числе благодаря которому она сможет вплавь пересечь реку или озеро.

В основном эти зенитные комплексы выпускаются только на основе гусеничного шасси. Это позволяет идти в одном боевом строю с танками или БМП. Существует несколько перспективных версий "Тор-М2" на колесном ходу, однако плавать эти машины пока не умеют.

"Тор-М2" способен прикрыть от ударов крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотников. Умный вычислительный комплекс способен работать даже без человека, автоматически определяя цель и давая команду на ее уничтожение.

Свою эффективность этот комплекс не раз доказывал в Сирии.