Выйти на новый уровень работы позволит "оптимизационный" пакет поправок в 44-ФЗ - это уже третий подготовленный минфином вариант реформы госзакупок, сейчас идет его публичное обсуждение. Основная задача законопроекта - сократить количество ненужных процедур, создать понятную и удобную систему работы в сфере госзакупок. По словам Лаврова, законопроект превращает 11 нынешних способов закупок в три. "Убираются невостребованные способы закупок, которые занимают мизерные доли в общем объеме государственных закупок, при этом требуют сложного регулирования и администрирования", - отметил замглавы минфина.

Кроме унификации и упрощения закупочных процедур с понятными трактовками вводится пункт об универсальной предквалификации. Это вторая по значимости новация законопроекта, подчеркнул Лавров. Согласно ей, к участию в закупке на сумму более 20 млн рублей допустят тех, у кого уже есть опыт выполнения любых государственных или муниципальных заказов. Также вводятся новые правила обжалования закупки с ценой контракта на сумму свыше 20 млн рублей. Воспользоваться таким правом смогут только те компании, у которых есть выполненные контракты в размере не менее 20% от начальной (максимальной) стоимости контракта. Такая норма направлена на борьбу с так называемыми "профессиональными жалобщиками".

По словам Лаврова, в пакет поправок к 44-ФЗ минфин планирует включить новые положения о нормировании в госзакупках (установление требований, включая предельные цены, к закупаемым товарам, работам, услугам).

Также время между окончанием срока подачи заявок на участие в электронном аукционе и его началом сокращается с четырех до двух часов. Норма распространится на все аукционы (сейчас действует на строительство) и станет еще одной мерой по борьбе со сговором, рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев.

По его словам, вся значимая информация постепенно будет загружаться в Единую информационную систему (ЕИС) в сфере закупок. Так, в законопроекте предусмотрена передача в систему информации о жалобах и сведений о включении в реестр недобросовестных поставщиков.

Внести законопроект на рассмотрение в Государственную думу планируется в весеннюю сессию. Если поправки будут приняты этим летом, то основная часть положений заработает уже осенью 2020 года, заявила заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе.