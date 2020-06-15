Новости

Минсельхоз оптимизирует расходы после проверки Счетной палаты 19:06
Песков сообщил о переговорах по проведению саммита по Сирии 19:04
Под Ярославлем у пяти сотрудников "скорой" выявлен COVID-19 18:59
Президенты России и Бразилии обсудили меры по борьбе с коронавирусом 18:51
В Петербурге нашли дом с окнами из стеклянных кирпичей 18:50
Стрелявший в инспекторов ДПС злоумышленник умер в больнице 18:46
Отмена госэкзаменов в вузах из-за пандемии не скажется на имидже выпускников 18:30
Испания приняла первых иностранных туристов 18:28
ОДКБ: Угрозы безопасности нарастают по всем направлениям 18:25
Под Белгородом помощникам нелегальных мигрантов вынесли приговор 18:25
В Орле осудили продававших места на кладбищах взяточников 18:12
Для тестирования на коронавирус предложили использовать биочип 18:06
Премьер-министр Киргизии подал в отставку 18:04
Осквернившему памятник британцу дали 14 суток заключения 18:03
ФНС: Самозанятые смогут не платить налоги в этом году 18:00
Любимова: Кинотеатры откроются, когда риск для людей будет минимальным 17:59
Возбуждено дело по факту стрельбы в инспекторов ДПС на Ленинском проспекте 17:59
Мантуров: Господдержка станкопрома за 5 лет составила 7,5 млрд рублей 17:49
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от "Газпрома" 17:45
В КЧР заболевшие студенты COVID-19 студенты получат 10 тыс рублей 17:36
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня 17:32
Москва может недополучить до 600 млрд рублей доходов в казну 17:30
РЖД назначит дополнительные поезда "Сапсан" на выходные 17:30
Покупатель заплатил за BMW, но не приходил за ним до самой смерти 17:29
В Саранске осудили мужчину, пытавшегося выбросить с балкона младенца 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
15.06.2020 17:53
Рубрика: Экономика

Оптимизация торга

Госзакупки избавляют от избыточных процедур
Текст: Екатерина Петрова
Из федерального закона №44-ФЗ, который регламентирует работу контрактной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, будут исключены 35 статей. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров во время онлайн-конференции "Госзаказ: новая реальность".

Выйти на новый уровень работы позволит "оптимизационный" пакет поправок в 44-ФЗ - это уже третий подготовленный минфином вариант реформы госзакупок, сейчас идет его публичное обсуждение. Основная задача законопроекта - сократить количество ненужных процедур, создать понятную и удобную систему работы в сфере госзакупок. По словам Лаврова, законопроект превращает 11 нынешних способов закупок в три. "Убираются невостребованные способы закупок, которые занимают мизерные доли в общем объеме государственных закупок, при этом требуют сложного регулирования и администрирования", - отметил замглавы минфина.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Почему госзакупки не стали спасением для малого бизнеса

Кроме унификации и упрощения закупочных процедур с понятными трактовками вводится пункт об универсальной предквалификации. Это вторая по значимости новация законопроекта, подчеркнул Лавров. Согласно ей, к участию в закупке на сумму более 20 млн рублей допустят тех, у кого уже есть опыт выполнения любых государственных или муниципальных заказов. Также вводятся новые правила обжалования закупки с ценой контракта на сумму свыше 20 млн рублей. Воспользоваться таким правом смогут только те компании, у которых есть выполненные контракты в размере не менее 20% от начальной (максимальной) стоимости контракта. Такая норма направлена на борьбу с так называемыми "профессиональными жалобщиками".

По словам Лаврова, в пакет поправок к 44-ФЗ минфин планирует включить новые положения о нормировании в госзакупках (установление требований, включая предельные цены, к закупаемым товарам, работам, услугам).

Также время между окончанием срока подачи заявок на участие в электронном аукционе и его началом сокращается с четырех до двух часов. Норма распространится на все аукционы (сейчас действует на строительство) и станет еще одной мерой по борьбе со сговором, рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев.

Фото: iStock
Правительство введет обязательные квоты на госзакупку российских товаров

По его словам, вся значимая информация постепенно будет загружаться в Единую информационную систему (ЕИС) в сфере закупок. Так, в законопроекте предусмотрена передача в систему информации о жалобах и сведений о включении в реестр недобросовестных поставщиков.

Внести законопроект на рассмотрение в Государственную думу планируется в весеннюю сессию. Если поправки будут приняты этим летом, то основная часть положений заработает уже осенью 2020 года, заявила заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе.

Экономика Бизнес

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Рост безработицы в РФ не так драматичен, как в других странах
Собянин: Москва может переходить к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня
Мишустин: Тестирование на COVID-19 продолжат для снижения числа больных
В Кремле дали оценку отмене парадов Победы в ряде регионов
Стрелявший в инспекторов ДПС злоумышленник умер в больнице
В отпуск надо будет взять с собой три справки
Будет ли продлена программа льготной ипотеки