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15.06.2020 13:52
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: 83% россиян соблюдали режим самоизоляции

Текст: Ксения Воронцова

Большинство россиян - 83% - так или иначе соблюдали режим самоизоляции. Лишь 16% респондентов говорят об обратном, следует из опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, в конце мая 20% наших сограждан придерживались введенных мер борьбы с коронавирусом и не выходили на улицу, еще 63% лишь иногда покидали свой дом. Дисциплинированней всего оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга - 90% опрошенных соблюдали самоизоляцию, в селах об этом заявляли 85%.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Сидя дома в этот период, россияне занимались домашним хозяйством, детьми и дачей (63%), смотрели телевизор и слушали радио (30%), читали книги (26%), общались по телефону/через интернет с близкими (24%), смотрели фильмы (21%). Реже респонденты отдыхали (9%), читали газеты и журналы (9%) и слушали музыку (8%).

Новых увлечений, которым опрошенные стали уделять больше времени, у 67% не появилось. Но многие начали уделять больше внимания родным (32%), чаще смотреть кино (28%), проходить обучение (19%), активнее заниматься спортом (15%) и играть в компьютерные игры (7%).

Самым популярным ресурсом для самообразования, просмотра фильмов и для хобби стал YouTube, любители игр чаще отдавали предпочтение сайту "Одноклассники". Кроме того, по данным опроса ВЦИОМ, для общения с близкими россияне чаще всего использовали WhatsApp.

После отмены режима самоизоляции большинство хочет в офлайне продолжить занятия спортом (70%), увлечениями (45%) и общение с родными (40%). А вот компьютерные игры респонденты хотели бы оставить в прошлом, как и просмотр фильмов и обучающих видео.

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