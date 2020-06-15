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15.06.2020 19:42
Рубрика: Культура

Какое лето без "Нашествия"

Ведущие продюсеры обсудили, как спасать концертный и фестивальный бизнес
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
Лето из-за ситуации с продолжающейся пандемией, увы, пройдет без музыкальных концертов. Как быть артистам, продюсерам, организаторам летних фестивалей, терпящим большие убытки? Когда удастся восстановить концертную индустрию, и удастся ли это сделать без помощи государства? Кто еще в этом может помочь?
Без ежегодного музыкального фестиваля на открытом воздухе "Нашествие" Тверская область будет неполной. Фото: Сергей Куксин Без ежегодного музыкального фестиваля на открытом воздухе "Нашествие" Тверская область будет неполной. Фото: Сергей Куксин
Без ежегодного музыкального фестиваля на открытом воздухе "Нашествие" Тверская область будет неполной. Фото: Сергей Куксин

Об этом в режиме онлайн говорили за "круглым столом" в "РГ" ведущие представители отечественного шоу-бизнеса: Евгения Киселева - генеральный директор "Мультимедиа холдинга", отвечающего за проведение фестиваля "Нашествие"; Андрей Клюкин - основатель и продюсер "Дикой Мяты" (open-air, на который приезжает больше всего зарубежных исполнителей); Мария Семушкина - генеральный директор "Усадьбы Jazz" (крупнейшего open-air России с акцентом на джаз) и лидер "Мумий Тролля" Илья Лагутеноко - попутно создатель и продюсер наиболее удаленного от всех столиц рок-фестиваля V-ROX.

Андрей Клюкин, "Дикая Мята":

Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на июль 2021 года

- Я уверен, что в 2021 году все вернется в привычный режим. Может, не на 100%, так как все промоутеры понесли и продолжают нести огромные потери. Например, наша компания, с одной стороны, за последние три месяца не заработала ни рубля, а с другой - мы никого не уволили и не отправили в бесплатный отпуск. Что делать теперь? Работать и работать. Общаться с партнерами, находить новые схемы взаимодействия. А пока в трудные времена у нас появились новые форматы общения с аудиторией. Например, мы открыли YouTube канал "MINT MUSIC HOME", куда приходят артисты нового поколения и делятся своей музыкой.

Евгения Киселева, "Нашествие":

- Вернемся ли мы к тому положению вещей, которое было до Covid-19, и вернемся ли вообще - пока непонятно. Возможно, зрелищный рынок ждут глобальные изменения. Сейчас очевидно следующее: ограничения, вызванные эпидемией, серьезно затронули экономику страны и жизни людей. И мы предполагаем сокращение аудитории зрителей, посещающих мероприятия, в связи с двумя основными факторами: из-за их финансовой нестабильности и опасений посещать массовые мероприятия. Но, думаю, в течение года экономические проблемы стабилизируются, и "живая" зрелищная индустрия снова пойдет в рост. Что будет с "Нашествием"? Со временем у нас сложилась лояльная аудитория зрителей. Да, пока мы будем ждать, когда эпидемиологическая угроза минует. А затем собираемся запустить новую программу для зрителей, предоставив им больше привилегий и дополнительных бонусов не только на фестивальном поле, но и вне его.

Илья Лагутенко, V-ROX:

- Мы общаемся с коллегами-музыкантами из разных стран, в том числе тех, где борьба с вирусом имеет самые лучшие результаты, таких как Япония, Тайвань, Южная Корея. Однако ни в одной из них даже нет разговоров о реанимированной концертной индустрии в ее прежнем виде. Перспектива остаться со своей музыкой в онлайн-мире навсегда мне лично не очень симпатична. Но, по-моему, это уже наступившее будущее для нас. Приходится много думать о том, как спасать наш потерпевший крушение "ГасТРОЛЛЬный корабль". Но сначала нужно доплыть до ближайшего, пусть и необитаемого, острова и начинать там с чистого листа. Я говорю о фестивале V-ROX 2020, который впервые пройдет в виртуальном пространстве на площадке VK. Музыканты, в основном зарубежные, отыграют свои сеты, а потом расскажут о том, как проходит самоизоляция в их странах и что они планируют делать дальше. Споют и наши: с Дальнего Востока, а также из Екатеринбурга и Москвы.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Что пели и говорили музыканты во время концерта "Мы - вместе!"

Ну, а что нам всем делать дальше, как спасать шоу-индустрию? Я думаю, пора подумать о системной поддержке независимых музыкантов. Знаю, что в некоторых странах поддержкой их занялись или государство, или специальные частные фонды. Где-то уже появились и кампании по краудфандингу простаивающих клубов и концертных залов.

Мария Сёмушкина, "Усадьба Jazz":

- Мы проходим этот опыт впервые, как и весь мир. Думаю, структура проведения фестивалей восстановится к следующему году, но хорошо, что уже осенью будут проходить первые концерты. Конечно, придется нелегко: если сажать или ставить людей друг от друга на расстояние двух метров, то индустрия окажется полностью разрушенной, ведь придется продавать меньше билетов, и это сделает мероприятия нерентабельными. Будем ждать разработку вакцины, иначе шоу-бизнес не сможет существовать в нормальном виде. Очень кстати была бы поддержка государства. Или очень кстати пришлась бы поддержка меценатов, инвесторов, крупных компаний. Возможно, кого-то нынешнее время побудило к тому, чтобы задуматься о какой-то новой благотворительности и поддержать тех, у кого есть миссия, благие дела.

Илья Лагутенко: Перспектива остаться с музыкой в онлайн-мире навсегда мне лично не симпатична

Надеюсь, что и фестиваль "Усадьба Jazz" относится к таким проектам. У нас ведь 17-летняя история и длинный список музыкантов, открытых на фестивале, особенная атмосфера и безупречная репутация. Сейчас моя команда разрабатывает новый проект онлайн-фестиваля, чтобы открыть новое направление, которое будет работать и в дальнейшем. Хотим объединять мир, высвечивать интересные жанры и показать совершенно необыкновенных музыкантов, которые находятся, например, в Африке или Латинской Америке.

Хорошая музыка не должна уходить на карантин.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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