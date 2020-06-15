Очень полезное разъяснение для всех, кто имеет счастье (или несчастье) быть заемщиком банковского кредита, а равно для тех, кто собирается стать таковым, сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала итоги спора гражданина и страховой фирмы.

Купив машину в кредит и досрочно погасив его, человек порой попадает в капкан. Страховку ему не возвращают. Фото: Сергей Михеев

История, многим знакомая. Человек взял в банке кредит на покупку машины и оплатил положенную по закону страховку. Но потом гражданин сделал все, чтобы выплатить кредит как можно быстрее. И это у него получилось.

После полного погашения кредита гражданин потребовал расторжения страхового договора и возврата ему оставшихся денег. Страховая фирма отказалась это делать. Суды, куда пошел вчерашний заемщик, дружно встали на сторону страховщиков. Пришлось гражданину дойти до Верховного суда. Там жалобу изучили и сказали, что гражданин прав, а суды - нет.

Верховный суд начал разъяснение с закона "Об организации страхового дела в Российской Федерации". В этом законе сказано следующее: страхованием являются отношения по защите интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, которые сформировали страховщики из уплаченных страховых премий.

По этому закону страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого и проводится страхование. Страховым случаем в законе названо свершившееся событие, предусмотренное договором. Вывод Верховного суда: страховой случай, в отличие от событий, не являющихся таковыми, должен быть предусмотрен договором страхования и порождать обязанности страховщика заплатить. Событие, которое не влечет обязанностей страховщика платить, страховым случаем не является.

По той самой 958-й статье Гражданского кодекса договор страхования прекращается до наступления срока, на который он заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось "по обстоятельствам иным, чем страховой случай".

Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, перечисленным в 958-й статье, страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. При досрочном отказе страхователя от договора уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.

Из всех перечисленных норм Верховный суд делает такой вывод: перечень обстоятельств, влекущих досрочное прекращение договора страхования, исчерпывающим не является. Если по условиям договора страхования после погашения кредита страховое возмещение не подлежит выплате по причине отсутствия долга, с которым связан размер страхового возмещения, то досрочное полное погашение прекращает возможность наступления страхового случая, поскольку любое событие, в том числе и формально предусмотренное договором, не повлечет обязанность страховщика сделать страховое возмещение. И договор страхования прекращается досрочно в силу закона.

Эти нормы, подчеркивает Верховный суд, не были учтены районным судом, который сослался только на то, что возврат страховой премии не предусмотрен договором. Это "существенная ошибка", сказал высокий суд, которая повлияла на вывод. Апелляция к отказу райсуда добавила, что по условиям договора страхования возможность наступления страхового случая при досрочном погашении кредита не прекратилась. И с таким выводом не согласился Верховный суд. Он сказал, что это "существенные нарушения установленных законом правил толкования договора".

Верховный суд напомнил про свой пленум (номер 49 от 25 декабря 2018 года). Там было подчеркнуто, что условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить одной из сторон "извлекать преимущество".

В Гражданском кодексе есть статья 431. Там говорится, что при неясности условий договора толкование должно идти в пользу контрагента стороны, которая готовила договор. И пока не доказано иное, такой стороной были те, кто профессионально готовил договор. Этот момент, подчеркнул Верховный суд, и не учла апелляция.

Досрочное полное погашение кредита прекращает возможность наступления страхового случая

В нашем случае договор страхования заключался в связи с кредитным договором. А истец - потребитель банковской услуги - кредита и услуги страхования, которую предоставил ответчик. При этом ответчик - профессионал в страховании, который разработал и утвердил условия страхования по программе "Защита заемщика автокредитов". Он же заполнил и выдал гражданину полис. Верховный суд подчеркнул, что местные суды не обратили внимания на то, что в деле нет графика платежей, не обсуждались условия договора страхования, не давалась им оценка.

Суд отменил все решения по делу и велел спор пересмотреть с учетом своих разъяснений.