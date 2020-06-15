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15.06.2020 10:56
Рубрика: Общество

Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды

Текст: Алена Ларина
Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Космический зонд NASA, первым в истории исследовавший Плутон с небольшого расстояния, удалился от Земли на семь миллиардов километров, что позволило ему также впервые увидеть некоторые звезды с обратной стороны.

Причиной изменения позиции звезд для зонда называют эффект параллакса или изменение видимого положения объекта в зависимости от положения наблюдателя. К примеру, он может проявляться так: если держать палец на расстоянии вытянутой руки от лица и по очереди закрывать левый и правый глаз, кажется, что положение пальца меняется.

Фото: NASA/ESA/STScI
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Как сообщает NASA, в ходе нового эксперимента зонд New Horizons наблюдал за звездами Проксима Центавра и Wolf 359, расположенными на расстоянии, соотвественно, 4,2 и 7,8 световых лет от Земли. А сам аппарат находится от нее за семь миллиардов километров.

По словам члена научной группы New Horizons Тода Лауэра, этот эксперимент позволяет впервые так легко наблюдать звездный параллакс.

Американский зонд New Horizons был запущен в 2006 году. В 2015-ом он впервые так близко пролетел над поверхностью Плутона и исследовал астероид Ультима Туле.

Общество Наука Общество Космос

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