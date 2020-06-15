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15.06.2020 18:22
Рубрика: Экономика

Виталий Ефимов: Изменения в Водный кодекс - в интересах экономики и экологии

Текст: Андрей Чугунов
На 23 июня назначено первое заседание рабочей группы для обсуждения законопроекта, который вносит изменения в Водный кодекс РФ, а именно снимает ограничения на строительство складов минеральных удобрений в морских портах России. Об этом сообщил руководитель рабочей группы, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Государственной Думы РФ Виталий Ефимов.

По его словам, задача у рабочей группы, куда вошли лучшие специалисты - экологи, логистики, транспортники, представители заинтересованных министерств и ведомств - непростая. Нужно внимательно проанализировать передовой российский и зарубежный опыт, чтобы соблюдались все современные требования экологической безопасности, но при этом промышленность получала свою выгоду.

- С одной стороны надо стремиться отечественную продукцию продавать за рубеж, с другой - заботиться об экологическом благополучии, - сформулировал цель работы группы экспертов Виталий Ефимов.

Необходимость изменений в Водный кодекс, по мнению экспертов, обусловлена тем, что в настоящее время закон запрещает размещать специализированные хранилища агрохимикатов в водоохранной зоне, которая для моря составляет 500 метров. Это приводит к тому, что значительная часть экспортных товаров грузится на морские суда не в российских портах, а в Прибалтике.

Избавиться от проблемы, по словам Виталия Ефимова, необходимо, но не любой ценой. "Будем совместно искать рациональное решение", - заверил депутат.

О важности данного законопроекта говорит и председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв. Он считает абсолютным приоритетом выполнение положений Указа президента о переводе экспорта из Прибалтики в Россию. Это особенно актуально после обрушения моста в Мурманской области, что сделало невозможной доставку грузов в этот областной центр по железной дороге, в связи с чем сразу несколько крупных клиентов Мурманского порта были вынуждены перенаправить свои грузы в порты стран Балтии.

В Российской ассоциации производителей удобрений считают, что "данный законопроект крайне важен для строительства новых и модернизации действующих производств минеральных удобрений, а также реализации приоритетной государственной задачи по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта". Наращивание экспортных поставок невозможно без технологической готовности перевалочных комплексов в морских портах. За последние семь лет законопроект уже неоднократно обсуждался в профессиональных кругах портовиков, экологов, строителей и производителей минеральных удобрений. Поэтому вполне возможно его принятие до конца весенней сессии во втором и окончательном третьем чтении.

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