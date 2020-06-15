Помощник президента России Владимир Мединский приоткрыл малоизвестные страницы истории Парада Победы и опроверг некоторые мифы, связанные с этим событием. "Первый Парад победителей прошел в самом начале мая в Берлине. А в конце мая руководством страны было принято решение провести показательный мощный заключительный парад, символизирующий победу нашей страны и союзников в Великой Отечественной войне", - рассказал он. Парад назначили на 24 июня 1945 года. Сопровождал движение войск гигантский оркестр численностью 1400 музыкантов.

"В параде приняли участие сотни Героев Советского Союза, 24 маршала Советского Союза, 30 тысяч солдат и офицеров (из них более 15 тысяч фронтовиков, остальные полки Московского военного округа, слушатели военных академий, суворовцы). Репетировали строевой шаг по 6-7 часов. Для всех участников парада была пошита парадного образца военная форма. Кстати, впервые появились цвета морской волны парадные мундиры для старших офицеров. Тогда же были разработаны по спецзаказу сабли", - остановился на деталях Мединский.

Почему парадом не командовал Верховный главнокомандующий? "Никаких теорий заговора здесь нет, - развенчал интригу помощник президента. - Сталин был немолод и неуверенно держался в седле, а маршалы Жуков и Рокоссовский были кавалеристами со времен Первой мировой войны".

Идея выноса фашистских знамен так, чтобы они подметали брусчатку Красной площади, действительно принадлежит "отцу народов". Часто пишут, что военнослужащие специальной роты, которые чеканя шаг и под дробь барабанов несли эти знамена к подножию Кремлевской стены, были в перчатках, потому что отказывались к ним прикасаться. Но это тоже миф, заявил Владимир Мединский: "На самом деле коричневые перчатки - это просто элемент военной формы".

В параде приняли участие 30 тысяч солдат и офицеров. Из них более 15 тысяч фронтовиков

Еще один миф парада Победы о Джульбарсе, героической овчарке, которая обнаружила за годы войны 7 с половиной тысяч мин. "Рассказывали, что ее пронесли по Красной площади на шинели Сталина. Такого не было. Джульбарс участие в параде не приинимал. Был ранен", - объяснил Мединский.

Фотографии, свидетельствующие об этом триумфальном шествии, вошли в фотобанк "Образы войны" - собрание уникальных снимков времен Второй мировой войны. К созданию фотоархива присоединится зарубежная аудитория.

1400 музыкантов принимали участие в Параде Победы в 1945 году

"На фотографиях мы можем увидеть подлинные события прошлого, которые сейчас многие пытаются оспорить и переосмыслить. Там есть фотографии как признанных метрами фотоискусства, так и частные снимки. В настоящий момент мы переходим к международной части этого проекта. Совместно с Россотрудничеством мы приглашаем к участию международные организации. Уже откликнулся военный музей Хиросимы... Также согласились участвовать в этом проекте более 10 стран. Мы считаем, чем больше будет подлинных свидетельств о Второй мировой войне, тем меньше будет возможностей для бесконечных фантазий и фальсификаций, которые довлеют сейчас в общественном мнении даже тех стран, которые участвовали во Второй мировой и были нашими союзниками.", - заявил Владимир Мединский.