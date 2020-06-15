Новости

Марат Хуснуллин: Ввод жилья с начала года упал на пять процентов 21:51
РФ направила ноту протеста в МИД Украины в связи с русофобскими акциями 21:00
В Лосином острове прошла акция по спасению бездомных 20:54
Юрий Трутнев назначен главой правительственной комиссии 20:53
Путин заявил Вучичу позицию России по Косово 20:24
СМИ: Санкт-Петербург примет финал ЛЧ в 2022-м, а не в 2021 году 19:46
Фергюсон вызвал Макгрегора на бой 19:35
МИД: Наказание Уилану мягче, чем было бы в США за аналогичное преступление 19:31
В Костроме возбудили дело после обрушения потолка в жилом доме 19:31
ВОЗ: COVID-19 в мире заразились уже больше 7,8 млн человек 19:26
В СК опровергли сообщения о смерти стрелявшего в полицейских 19:21
Организаторы "Евровидения" объявили, где и когда пройдет конкурс в 2021 году 19:18
Минсельхоз оптимизирует расходы после проверки Счетной палаты 19:06
Песков сообщил о переговорах по проведению саммита по Сирии 19:04
Под Ярославлем у пяти сотрудников "скорой" выявлен COVID-19 18:59
Президенты России и Бразилии обсудили меры по борьбе с коронавирусом 18:51
В Петербурге нашли дом с окнами из стеклянных кирпичей 18:50
Стрелявший в инспекторов ДПС злоумышленник умер в больнице 18:46
Отмена госэкзаменов в вузах из-за пандемии не скажется на имидже выпускников 18:30
Испания приняла первых иностранных туристов 18:28
ОДКБ: Угрозы безопасности нарастают по всем направлениям 18:25
Под Белгородом помощникам нелегальных мигрантов вынесли приговор 18:25
В Орле осудили продававших места на кладбищах взяточников 18:12
Для тестирования на коронавирус предложили использовать биочип 18:06
Премьер-министр Киргизии подал в отставку 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
15.06.2020 20:50
Рубрика: Общество

Ушли в бессмертие

Владимир Мединский о мифах вокруг Парада Победы
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
Помощник президента России Владимир Мединский приоткрыл малоизвестные страницы истории Парада Победы и опроверг некоторые мифы, связанные с этим событием. "Первый Парад победителей прошел в самом начале мая в Берлине. А в конце мая руководством страны было принято решение провести показательный мощный заключительный парад, символизирующий победу нашей страны и союзников в Великой Отечественной войне", - рассказал он. Парад назначили на 24 июня 1945 года. Сопровождал движение войск гигантский оркестр численностью 1400 музыкантов.

"В параде приняли участие сотни Героев Советского Союза, 24 маршала Советского Союза, 30 тысяч солдат и офицеров (из них более 15 тысяч фронтовиков, остальные полки Московского военного округа, слушатели военных академий, суворовцы). Репетировали строевой шаг по 6-7 часов. Для всех участников парада была пошита парадного образца военная форма. Кстати, впервые появились цвета морской волны парадные мундиры для старших офицеров. Тогда же были разработаны по спецзаказу сабли", - остановился на деталях Мединский.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Мединский и Нарышкин ответили прибалтийским президентам

Почему парадом не командовал Верховный главнокомандующий? "Никаких теорий заговора здесь нет, - развенчал интригу помощник президента. - Сталин был немолод и неуверенно держался в седле, а маршалы Жуков и Рокоссовский были кавалеристами со времен Первой мировой войны".

Идея выноса фашистских знамен так, чтобы они подметали брусчатку Красной площади, действительно принадлежит "отцу народов". Часто пишут, что военнослужащие специальной роты, которые чеканя шаг и под дробь барабанов несли эти знамена к подножию Кремлевской стены, были в перчатках, потому что отказывались к ним прикасаться. Но это тоже миф, заявил Владимир Мединский: "На самом деле коричневые перчатки - это просто элемент военной формы".

В параде приняли участие 30 тысяч солдат и офицеров. Из них более 15 тысяч фронтовиков

Еще один миф парада Победы о Джульбарсе, героической овчарке, которая обнаружила за годы войны 7 с половиной тысяч мин. "Рассказывали, что ее пронесли по Красной площади на шинели Сталина. Такого не было. Джульбарс участие в параде не приинимал. Был ранен", - объяснил Мединский.

Фотографии, свидетельствующие об этом триумфальном шествии, вошли в фотобанк "Образы войны" - собрание уникальных снимков времен Второй мировой войны. К созданию фотоархива присоединится зарубежная аудитория.

1400 музыкантов принимали участие в Параде Победы в 1945 году

"На фотографиях мы можем увидеть подлинные события прошлого, которые сейчас многие пытаются оспорить и переосмыслить. Там есть фотографии как признанных метрами фотоискусства, так и частные снимки. В настоящий момент мы переходим к международной части этого проекта. Совместно с Россотрудничеством мы приглашаем к участию международные организации. Уже откликнулся военный музей Хиросимы... Также согласились участвовать в этом проекте более 10 стран. Мы считаем, чем больше будет подлинных свидетельств о Второй мировой войне, тем меньше будет возможностей для бесконечных фантазий и фальсификаций, которые довлеют сейчас в общественном мнении даже тех стран, которые участвовали во Второй мировой и были нашими союзниками.", - заявил Владимир Мединский.

Общество История 75 лет Великой Победы

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Рост безработицы в РФ не так драматичен, как в других странах
Собянин: Москва может переходить к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня
Мишустин: Тестирование на COVID-19 продолжат для снижения числа больных
В Кремле дали оценку отмене парадов Победы в ряде регионов
В СК опровергли сообщения о смерти стрелявшего в полицейских
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции