Военные получили около 25 тысяч АК-12 по контракту 2020 года

Концерн "Калашников" поставил в войска министерства обороны России около 25 тысяч автоматов АК-12 по контракту нынешнего года.

Об этом сообщил генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов, пишет ТАСС. Всего военным поставили около 25 тысяч АК-12.

"РГ" уже сообщала о том, что оружейное производство в Ижевске досрочно справилось с контрактом 2020 года и приступило к выполнению плана госзаказа будущего года. Минобороны и концерн "Калашников" заключили трехлетний контракт на поставку Вооруженным силам России 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15.

АК-12 в перспективе должен заменить АК-74. Это принципиально новый автомат, он является частью экипировки "Ратник".