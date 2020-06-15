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15.06.2020,  
14:23
Текст:  Светлана Цыганкова

Военные получили около 25 тысяч АК-12 по контракту 2020 года

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Концерн "Калашников" поставил в войска министерства обороны России около 25 тысяч автоматов АК-12 по контракту нынешнего года.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Об этом сообщил генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов, пишет ТАСС. Всего военным поставили около 25 тысяч АК-12.

"РГ" уже сообщала о том, что оружейное производство в Ижевске досрочно справилось с контрактом 2020 года и приступило к выполнению плана госзаказа будущего года. Минобороны и концерн "Калашников" заключили трехлетний контракт на поставку Вооруженным силам России 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15.

АК-12 в перспективе должен заменить АК-74. Это принципиально новый автомат, он является частью экипировки "Ратник".

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