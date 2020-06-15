Постановление губернатора Волгоградской области от 15 июня 2020 года № 375 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 31 марта 2020 г. № 233 "Об утверждении Правил передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 31 марта 2020 г. № 233 "Об утверждении Правил передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19" следующие изменения:

1.1. Правила передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденные названным постановлением (далее именуются - Правила), изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Приложение 1 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 17 июня 2020 г. и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров





Приложение 1 к постановлению Губернатора Волгоградской области от 15 июня 2020 г. № 375

"Утверждены постановлением Губернатора Волгоградской области от 31 марта 2020 г. № 233

Правила передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19

1. Настоящие Правила в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее именуется - постановление № 179) устанавливают порядок передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в следующих случаях:

обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью или наличие прямой угрозы жизни и здоровью;

следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с постановлением № 179;

следование от места жительства (пребывания) к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам и обратно;

выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;

следование к нетрудоспособным родственникам с целью ухода и оказания им помощи, доставки лекарственных средств, продуктов питания, предметов первой необходимости;

следование к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая приостановлена в соответствии с постановлением № 179, в целях обеспечения установленных законодательством обязанностей работодателя, в том числе направленных на своевременное оформление трудовых отношений и выплату заработной платы, осуществление расчетов по налогам и сборам, обеспечение сохранности имущества, антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, устранения (предотвращения) аварийных ситуаций;

следование самозанятых граждан, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, к месту (от места) осуществления деятельности работы), которая не приостановлена в соответствии с постановлением № 179, а также передвижение самозанятых граждан, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по территории Волгоградской области, если такое передвижение непосредственно связано с осуществляемой ими деятельностью (работой), которая не приостановлена в соответствии с постановлением № 179;

следование граждан к работодателям (в организации, к индивидуальным предпринимателям), деятельность которых не приостановлена в соответствии с постановлением № 179, в целях трудоустройства;

проведение с 06 ч 00 мин. до 10 ч 00 мин. и с 18 ч 00 мин. до 21 ч 00 мин. индивидуальных занятий физической культурой и спортом на свежем воздухе (включая велопрогулки) без использования уличного спортивного оборудования (уличных тренажеров, турников, иного оборудования) с соблюдением социального дистанцирования;

совершение прогулок с детьми, а также прогулок с совместно проживающими лицами с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра;

следование к месту участия в процессуальных действиях, производимых в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке (при наличии повестки, вызова органа следствия, дознания), при условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и по возможности перчаток при нахождении в зданиях (помещениях) государственных органов или при осуществлении указанных процессуальных действий, а также следование обратно к месту проживания (пребывания);

следование донора к центру крови (станции, отделению переливания крови) в целях сдачи крови и (или) ее компонентов и обратно к месту проживания (пребывания);

следование к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с постановлением № 179;

осуществление деятельности (работы), связанной с передвижением по территории Волгоградской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с постановлением № 179 (в том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки);

следование в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел об административных правонарушениях государственный орган, орган местного самоуправления или к уполномоченному на рассмотрение дел об административных правонарушениях должностному лицу по находящемуся в их производстве делу [при наличии повестки (извещения, определения) суда, государственного органа, органа местного самоуправления (должностного лица), уполномоченного на рассмотрение дел об административных правонарушениях] при условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и по возможности перчаток при нахождении в зданиях (помещениях) государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, органов местного самоуправления, а также следование обратно к месту проживания (пребывания).

следование в дежурные дошкольные группы, организованные организациями (индивидуальными предпринимателями), реализующими образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющими присмотр и уход за детьми, и обратно к месту проживания (пребывания);

следование обучающихся в образовательные организации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку в 9 классах, в итоговом сочинении (изложении) в 11(12) классах, в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена или государственного выпускного экзамена, в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена, а также для прохождения итоговой аттестации по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам.

2. Ограничения, установленные настоящими Правилами, не распространяются:

на работников государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, работников органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, адвокатов, нотариусов, военнослужащих, народных дружинников и членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в период их участия в охране общественного порядка, членов Избирательной комиссии Волгоградской области, территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий Волгоградской области в период их участия в подготовке проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" (далее именуется -общероссийское голосование), наблюдателей в период проведения общероссийского голосования, представителей средств массовой информации, участвующих в информационном освещении проведения общероссийского голосования;

на случаи оказания медицинской помощи, волонтерскую деятельность, связанную с оказанием помощи гражданам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Для подтверждения статуса лиц, указанных в настоящем пункте, предъявляется служебное удостоверение или иной документ (документы), подтверждающий их статус.

3. Для передвижения по территории Волгоградской области в целях, указанных в абзацах втором-четырнадцатом, восемнадцатом, девятнадцатом пункта 1 настоящих Правил, гражданам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заранее подготовленное перед выходом из места проживания (пребывания) уведомление (в произвольной форме) об убытии из места проживания (пребывания) с указанием в нем следующих сведений:

дата и время составления (время местное);

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина;

адрес места проживания (пребывания) и основание проживания (пребывания);

цель выхода за пределы места проживания (пребывания) в соответствии с абзацами вторым-тринадцатым, семнадцатым пункта 1 настоящих Правил;

планируемое время возвращения в место проживания (пребывания);

подпись и расшифровка подписи гражданина.

Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, может быть составлено по форме (образцу) согласно приложению 1 к настоящим Правилам. Допускается составление уведомления с использованием электронных средств печати или собственноручно.

4. В случаях, предусмотренных абзацами пятнадцатым, шестнадцатым пункта 1 настоящих Правил, граждане должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также справку с места работы (в произвольной форме) с указанием в ней следующих сведений:

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;

должность с указанием наименования организации (работодателя);

данные о том, что работник обеспечивает функционирование указанной организации (работодателя) в период действия ограничительных мер по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, и адрес места осуществления работником трудовой деятельности;

адрес фактического места проживания (пребывания) гражданина (с его слов);

подпись и расшифровка подписи руководителя организации или иного должностного лица организации, печать (при наличии).

Справка, предусмотренная настоящим пунктом, может быть составлена по форме (образцу) согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

5. В случае, предусмотренном абзацем семнадцатым пункта 1 настоящих Правил, граждане должны иметь при себе паспорт и повестку (извещение, определение) суда, государственного органа, органа местного самоуправления (должностного лица), уполномоченного на рассмотрение дел об административных правонарушениях."





Приложение 2 к постановлению Губернатора Волгоградской области от 15 июня 2020 г. № 375

"Приложение 1 к Правилам передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19

Форма (образец)

Уведомление об убытии из места проживания (пребывания)

Смотрите приложение к настоящему постановлению







