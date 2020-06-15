Совокупная аудитория традиционных СМИ увеличилась в период пандемии на 150 млн пользователей. Об этом рассказал замглавы минкомсвязи Алексей Волин на открытой лекции проекта "Цифровая журналистика".

Речь идет о ведущих федеральных газетах и информагентствах. "Скажем, на портал какого-то информагентства приходило 10 млн человек. В период коронавируса, когда информация стала цениться намного выше, пользователи начали переходит на сайты других информагентств, в "Российскую газету", в РБК и другие издания. Случился колоссальный рост потребления средств массовой информации. Традиционные СМИ выиграли конкуренцию по всем фронтам. А блогеры, наоборот, "просели", - сообщил Волин.

Замминистра связал это со значимостью верификации, проверки достоверности информации в период, когда на кону благополучие и здоровье близких.

Блогеры, безусловно, составляют конкуренцию традиционным СМИ. Государство не может игнорировать их существование. "Блогеры для государства - как явление природы. Мы должны учитывать влияние солнца, ветра, дождя, так государство учитывает и влияние блогеров", - высказал мнение замглавы минкомсвязи.

С одной стороны, медиарынок не безграничен - чем больше игроков, тем меньше каждому достается от общего пирога, сравнил Волин. С другой стороны, блогеры содействуют увеличению этого пирога: они придумывают новые сервисы и зачастую делают это быстрее и энергичнее, чем традиционные СМИ, отметил он. При этом в отдельном правовом регулировании блогерская деятельность не нуждается. Если блогер хочет получить доступ к комментариям органов власти, он может зарегистрироваться как СМИ, напомнил замминистра.

Алексей Волин: Блогеры создают много новых форматов, но конкуренцию выигрывают традиционные СМИ. Фото: Александр Корольков

Говоря о будущем различных медиа, Волин высказал мнение, что, несмотря на рост технологий, бумажные издания никуда не денутся. "Во-первых, лонгриды - длинные тексты - всегда лучше читаются на бумаге. Во-вторых, есть детские издания, для которых важна тактильность. В-третьих, существуют издания премиум-класса. А статус - это всегда хорошее качество печати", - сказал замминистра.

При этом Волин отметил, что российская журналистика по использованию новых технологий опережает многие страны, включая Европу и США.

У большинства региональных изданий уже есть электронные версии, подчеркнул он. Мобильные версии - в процессе создания. Но то же самое можно сказать и о небольших европейских СМИ - там такая же ситуация, рассказал Волин.

По его мнению, неплохое будущее у районных газет. "Федеральные СМИ никогда не расскажут о событиях небольшого городка, поэтому у районной газеты просто нет конкурентов. Именно она будет рассказывать о том, какой магазин закрылся и что происходит на соседней улице", - сказал он.

Гораздо хуже дела обстоят в радиовещании, отчего замглавы минкомсвязи высказал сомнения насчет развития в России цифрового радио. Переход в цифровой формат означал бы автоматическое увеличение игроков на рынке, но сектор уже перенасыщен. Радио - одна из самых пострадавших отраслей, напомнил замминистра.

В период пандемии, когда на кону здоровье, достоверность информации стала цениться выше, что вызвало рост интереса к традиционным СМИ

Региональный рынок радиорекламы упал на 80-90%, на федеральном уровне - на 60-70%. Это связано с тем, что основные рекламодатели по России - малые и средние предприятия, а они пострадали сильнее всего, объяснил Волин. Поэтому для развития цифрового радио просто нет предпосылок.

На вопрос о том, почему не все медиа могут воспользоваться льготными кредитами как представители отрасли, включенной в перечень наиболее пострадавших от пандемии, Волин ответил, что, насколько ему известно, отказ в выплатах в подавляющем большинстве случаев связан с неправильным оформлением документов или с непредоставлением той или иной информации.

К тому же, рассказал он, некоторые компании злоупотребляют помощью. "Есть целый ряд компаний из медиасферы, у которых оказались достаточно экзотические ОКВЭДы. Например, мебельный салон. Странно претендовать на поддержку как СМИ, если ты мебельный салон. Создается ощущение, что ОКВЭД используется только для получения льгот", - высказал мнение Волин.

"Мы создаем условия и возможности. Сейчас помощь оказывается десяткам и, может быть, сотням медийных компаний", - подчеркнул он.

Говоря о будущем журналистики, Волин заметил, что сейчас мало людей, которые пишут правильно и интересно. Теоретически технологии искусственного интеллекта в будущем смогут заменить тех, кто занимается рерайтом. Но никогда не заменят хорошую журналистику.