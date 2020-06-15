Володин призвал защитить память о победителях Второй мировой войны

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое впервые проходит в режиме видеоконференции. В странах-участницах организации "не должны смотреть спокойно на дискредитацию памяти о воинах-победителях Второй мировой войны", заявил он в своем выступлении. Также спикер призвал усилить потенциал ОДКБ для реагирования на вызовы, подобные распространению COVID-19.

Цитаты из выступления Вячеслава Володина приводит думская пресс-служба. Спикер отметил, что происходящее в некоторых государствах отрицание роли СССР в общей победе - неправильно, и важно передавать историческую память и правду детям и внукам.

Необходимо "сделать все для того, чтобы защитить тех, кто себя защитить уже не может, дав возможность нам жить" подчеркнул председатель ГД. Ведь "это 27 млн погибших, наши деды, прадеды, близкие", добавил он.

- Мы должны сделать все со своей стороны зависящее, чтобы отношение к Победе, отношение ко Второй мировой войне было основано на принципах честности, объективности, - призвал российский спикер коллег. - Мы должны бороться, чтобы никто не перечеркивал вклад в победу Советского Союза, страны, в которой было много национальностей, страны, которая объединяла всех нас.

Вячеслав Володин также поднял еще одну актуальную тему - пандемии коронавируса. По его словам, она стала серьезной проверкой эффективности международных институтов и организаций. "Хочу подчеркнуть, что потенциал ОДКБ для реагирования на такого рода вызовы в интересах обеспечения благополучия граждан наших стран должен быть усилен", - уверен председатель ГД.

Так, отметил Вячеслав Володин, речь идет о координации действий стран-участниц ОДКБ для обеспечения безопасности при возникновении пандемий и других угроз. Важным является и совершенствование работы Центра кризисного реагирования.

"Возможности Центра сегодня активно используются для мониторинга и обмена информацией о борьбе с коронавирусной инфекцией, - подчеркнул Председатель ГД. - Планируем и дальше его использовать для противодействия общим угрозам и вызовам, в том числе для обеспечения биологической безопасности".

Кроме того, он призвал ускорить принятие модельных актов для гармонизации законодательства стран-участниц ОДКБ. Ведь это действенный механизм усиления координации, доказавший свою востребованность в сфере противодействия терроризму, экстремизму, наркотрафику, организованной преступности.

- Объявленные президентом России приоритеты председательства, так же, как и другие решения глав наших государств, являются руководством к действию, основным ориентиром в работе по сближению и гармонизации законодательств наших стран, - подчеркнул Вячеслав Володин.