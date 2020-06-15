ВОЗ: COVID-19 в мире заразились уже больше 7,8 млн человек

Коронавирус был выявлен больше чем у 7,8 млн человек во всем мире, число умерших превысило 430 тысяч. Об этом на брифинге в Женеве сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

"В ВОЗ поступили сведения о более 7,8 млн заболевших, умерли более 430 тыс. человек", - отметил он.

По данным ВОЗ, за последние две недели каждый день в мире фиксируется более 100 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. Сейчас организация занимается расследованием новой вспышки COVID-19 в Пекине. В столице Китая в течение 50 дней не было выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусом. А сейчас уже подтверждено более сотни новых. Откуда к ним пришел вирус и как он будет распространяться дальше, сейчас выясняют специалисты ВОЗ.