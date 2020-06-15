Врач-онколог назвала неожиданную причину тяги к сладкому

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова, ссылаясь на новую работу команды исследователей из Сан-Франциско, Аризоны, Нью-Мексико, объяснила чрезмерную тягу к сладкому, жирному и фастфуду жизнедеятельностью бактерий в кишечнике, которые манипулируют пищевым поведением человека.

Как пояснила врач, получив, например, порцию десерта, бактерии начинают активно размножаться, требуя дополнительной порции. Что проявляется в сильном желании у человека съесть еще и еще кусочек сладкого.

При этом бактерии влияют и на ощущения человека после трапезы. Так, микроорганизмы могут "выпустить токсины", заставив человека чувствовать себя плохо, или наоборот "наградить химически, улучшив настроение и самочувствие", пояснила специалист.

Чтобы минимизировать такое воздействие, нужно резко изменить диету. Не получив даже в течение 24 часов привычных сладостей или жирной пищи, популяция бактерий начнет сокращаться. То есть, эффект от изменения пищевых привычек организм получит почти сразу. Дальше - больше.

- Другими словами, надо перетерпеть и перестать есть сладости хотя бы на сутки. Кстати, эта же команда ученых изучает бактерии с целью профилактики раковых заболеваний: существуют предварительные данные, что некоторые виды бактерий напрямую влияют на эволюцию опухолей, - отметила онколог.