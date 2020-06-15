Врач рассказала об общем осложнении у переболевших COVID-19

Повышение температуры, лихорадка - самые частые признаки коронавирусной инфекции. Однако даже после выздоровления нередко сохраняется озноб. По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, это связано с тем, что к коронавирусу восприимчивы, не только клетки слизистой органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, но и ткани центральной нервной системы (ЦНС).

Нарушение терморегуляции и ощущение озноба даже в летнюю жару является последствием повреждения нервной системы. "Есть данные, что у многих людей после полного исчезновения клинических симптомов COVID сохраняется такой озноб", - рассказала Павлова KP.RU. Пациенты принимают озноб за повторное заболевание, но тесты, показывающие отсутствие коронавируса в организме, натолкнули ученых на мысль, что речь идет именно о нарушении в ЦНС.

Временно это или постоянно - пока неизвестно, так как человечество еще слишком мало знакомо с новой инфекцией, заявила врач. Для того, чтобы согреться без вреда для здоровья, Павлова посоветовала пить теплый чай или теплую воду с сезонными ягодами, например, черной смородиной, малиной. При этом ни в коем случае нельзя злоупотреблять алкоголем. Он может усугубить состояние и замедлить восстановление после перенесенного COVID-19.