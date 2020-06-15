Вратарь "Галатасарая" спас команду и получил двойной перелом ноги

Вратарь "Галатасарая" и сборной Уругвая Фернандо Муслера в матче чемпионата Турции получил тяжелую травму.

Как сообщает турецкий портал Fanatik, инцидент произошел в гостевом матче "Галатасарая" против "Ризеспора". На 24-й минуте матча Муслера, спасая команду жёстко столкнулся с футболистом соперника, после чего не смог продолжить матч.

Футболист был немедленно отправлен на машине скорой помощи в больницу, где ему диагностировали переломы голени и малоберцовой кости правой ноги. Сообщается, что 33-летний уругваец пропустит примерно 6-8 месяцев.

Матч же завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.