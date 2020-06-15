Все образцы российской бронетехники армии Ирака впервые собрали вместе

В Ираке впервые в одном месте продемонстрировали образцы военной техники российского производства, находящиеся на вооружении сухопутных войск данного государства.

Если ракетно-пушечные основные боевые танки Т-90С и боевые машины пехоты БМП-3М достаточно часто попадают в объективы фото- и телекамер, то, например, бронеавтомобили "Горец-М" не были замечены практически с марта 2018-го, когда их доставили в порт Умм-Каср.

Эти защищенные транспортные средства способны выдержать взрыв двух килограммов тротила под днищем и колесами.

Имеющаяся броневая защита может противостоять 7,62-мм стальным пулям, выпущенным из снайперских винтовок СВД и пулеметов ПКМ, а также термоупрочненным боеприпасам автоматов АКМ.

Вес броневика достигает 12 000 кг. По шоссе он может разгоняться до 100 км/ч. Запас хода по топливу достигает 1 250 км. Вместимость - 10 военнослужащих.

Также иракские военные представили бронированные ремонтно-эвакуационные машины: созданную на базе Т-90С БРЭМ-1М и спроектированную на платформе БМП-3 БРЭМ-Л "Беглянка". Последняя также раньше практически не демонстрировалась в этой стране. Она способна доставлять в безопасное место и восстанавливать в полевых условиях различную легкую технику.

Для ремонта и поддержания материальной части в хорошем состоянии служит выполненная на шасси КамАЗа мастерская технического обслуживания МТО-УБ2. О ней известно лишь специалистам, однако без такой подмоги эксплуатация танков и боевых машин пехоты была бы сильно затруднена.