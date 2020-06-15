Отечественные университеты, институты и академии этой весной перешли на дистанционное обучение в беспрецедентно короткие сроки. Какой опыт извлекли университеты из принудительной цифровизации в эпоху пандемии, "РГ" рассказал ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.

Михаил Абдурахманович, пандемия поставила вузы в сложную ситуацию. Очевидно, что система образования не была готова к таким радикальным изменениям формата обучения. Что это значит для вузов?

Михаил Эскиндаров: На мой взгляд, все описывается известной цитатой, авторство которой из-за многократности использования в интернете мне установить не удалось: "В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки". Российские вузы на протяжении многих лет уже использовали инструменты онлайн-обучения, однако опыта настолько тотального применения таковых технологий у большинства вузов не было.

Сейчас многие вузы используют технологии онлайн-обучения в наиболее упрощенном варианте. Наибольший акцент делается на замену формы коммуникаций, нежели на полноценное методическое переосмысление образовательного процесса под цифровые инструменты, что в текущих условиях является правильным решением, которое, может быть, и не оправдывает все ожидания "горячих голов" цифровой трансформации образования.

Финансовому университету хватило имеющихся профессиональных навыков преподавателей и технических возможностей или вузу потребовались дополнительные усилия? Что оказалось самым сложным?

Михаил Эскиндаров: Наш университет обладает не только достаточной материально-технической базой для ведения учебного процесса в сложившихся условиях, но и многолетним опытом заочного и дистанционного обучения. Это, в свою очередь, позволило в кратчайшие сроки подстроиться под сложившуюся ситуацию и обеспечить непрерывный учебный процесс. Вместе с тем большинству преподавателей пришлось изменить свой годами сложившийся порядок работы, изменить методику преподавания - это трудоемкая и, безусловно, крайне тяжелая задача, которую большинство наших коллег с честью выполнили. Также мы благодарны нашим студентам, которые с пониманием отнеслись к вынужденным переменам в образовательном процессе и оказались не только способными фактически за три дня перестроиться и продолжить обучение в новом формате, но и оказать волонтерскую помощь преподавателям вуза.

Большинство вузов заявили, что готовы принять итоговые экзамены дистанционно

Преподаватели уйдут в отпуск не с 1 июля, как обычно, а с 1 августа. Насколько этот месяц поможет в организации системы экзаменов, защиты выпускных квалификационных работ (ВКР)?

Михаил Эскиндаров: Это не совсем так. Действительно, группа преподавателей нашего университета еще до принятия решения о дистанционной форме приема государственной итоговой аттестации вышла с предложением отложить отпуск на один месяц для того, чтобы осуществить очный прием экзаменов. Но в связи с тем, что абсолютное большинство вузов заявили, что они готовы принять итоговые экзамены дистанционно, отпуск у преподавателей начнется традиционно - в начале июля.

В нашем случае большинство преподавателей уйдут в отпуск с 3 июля, чтобы в конце августа выйти на работу и начать, очень надеюсь, занятия в очной форме.

Михаил Эскиндаров: Наш университет один из немногих ведущих вузов, сохранивший как заочное, так и очно-заочное (вечернее) образование. Фото: Михаил Синицын

Финансовый университет в этом году сохранил госэкзамены и защиту ВКР или решил ограничиться только дипломной защитой?

Михаил Эскиндаров: Наш университет, с учетом обстоятельств, связанных с пандемией, первым из российских вузов принял решение отказаться от двух форм испытаний и проводить одно. Для всех выпускников, кроме юристов, это защита дипломной работы. Вместе с тем члены государственной экзаменационной комиссии могут задавать вопросы не только по теме выпускной квалификационной работы, но и по направлению подготовки в целом. Порядок сдачи экзаменов и пошаговый регламент были опубликованы на сайте вуза еще месяц назад и доведены до сведения студентов и членов комиссий.

Мне известно, что многие вузы приняли подобное же решение. Думаю, это справедливо в нынешних условиях.

Ведущие университеты открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для всех студентов. Финансовый университет в их числе? Пользуются ли они популярностью?

Михаил Эскиндаров: Да, мы предложили 34 онлайн-курса университета, и они вошли в список рекомендованных Минобрнауки РФ и открыты для всеобщего использования на безвозмездной основе. Данными курсами воспользовались более 1000 студентов из 18 вузов России. Мы и впредь будем расширять наше присутствие в открытых платформах.

Ограничения поставили многие семьи на грань выживания. Какую материальную помощь могут получить студенты и их семьи (рассрочка оплаты, оплата общежития, повышенная стипендия и т.д.)?

Михаил Эскиндаров: 50 студентов Финансового университета уже получили материальную помощь. И нынешним студентам-платникам, и абитуриентам этого года мы разрешаем оплату с рассрочкой, при необходимости и по заявлению, вплоть до ежемесячных платежей. Уберем плату за общежития, как уже было сделано на март и апрель.

Для тех, у кого ситуация совсем сложная - потеря кормильца или полная безработица в семье, будем в первую очередь рассматривать возможность перевода на бюджетное отделение. Места освобождаются каждый год за счет отчислений по академической неуспеваемости. Мы не будем держать ни одного вакантного места просто так: будем переводить ребят в оперативном порядке. Еще один вариант помощи - условный - на заочное или дистанционное обучение с сохранением тех же программ обучения. Я уже рассказывал об этом в интервью "Российской газете" в мае и сейчас еще раз хочу подтвердить эти слова.

Радует, что президент Владимир Путин дал поручение пересмотреть условия образовательных кредитов, снизив процент до трех и увеличив срок погашения кредита до 15 лет. Реализация такой программы значительно поможет тем, кто учится, и тем, кто собирается учиться на платной основе.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что стоимость обучения в 2020/2021 учебном году будет сохранена на уровне 2019 года. Как вы относитесь к этому решению? Значит ли это, что зарплаты сотрудников вузов не будут проиндексированы?

Михаил Эскиндаров: Несмотря на серьезные финансовые проблемы, которые возникнут у вузов, для поддержки нынешних и будущих студентов мы должны пойти на это. Для нас потери составят несколько десятков миллионов рублей, и мы будем вынуждены, с учетом того, что ожидаются и другие потери, сократить расходы, кроме расходов на заработную плату. Что касается индексации, она будет зависеть от финансовой помощи государства. На упомянутом совещании, посвященном проблемам образования, было заявлено, что на эти цели выделены средства. Такая практика поддержки вузов существует во многих странах, и мы не исключение.

Как в университете сейчас строится работа с приглашенными "звездами"? В основном они иностранцы, свернуто ли сотрудничество или оно перетекло в онлайн-режим?

Михаил Эскиндаров: С российскими и зарубежными "звездами", как вы выразились, у нас отношения долгосрочные и взаимовыгодные. В нынешних условиях эти отношения, конечно, претерпели изменения. Тот, кто принимал непосредственное участие в образовательном процессе, тот продолжает и работать, но в новых условиях. К сожалению, приезд нескольких замечательных людей из-за рубежа пришлось отложить.

Преподаватели и студенты очень хотят поскорее встретиться в стенах вуза

Это касается и выступлений перед студентами представителей бизнеса и органов власти, хотя на Дне карьеры, проведенном 28 марта в режиме онлайн, принимали участие представители правительства Москвы и Московской области, минэкономразвития, минпромторга, Центробанка, Сбербанка, ВТБ и многих других организаций. Это очень радует - нам нужно в это тяжелое время поддержать наших выпускников и помочь им трудоустроиться.

Многие известные ученые, депутаты и сенаторы принимали участие в проекте "Мудрецы онлайн", записи которых можно найти на сайте вуза. Другими словами, "звезды" всегда с нами.

Как пройдет летний прием детей в вузы? Какие послабления ждут абитуриентов?

Михаил Эскиндаров: Летняя приемная кампания пройдет в дистанционном режиме, документы у поступающих будут приниматься исключительно через электронную систему приема университета либо через сервис госуслуг. Сдвинулись сроки, теперь они привязаны к датам объявления результатов ЕГЭ, поэтому поступающим и их родителям не стоит волноваться о том, что они не успеют. Для поступления в вуз абитуриенту нужно сдать три ЕГЭ, наименование дисциплин зависит от будущей специальности или направления подготовки. Что касается послаблений, то они есть. Например, в зависимости от количества набранных баллов ЕГЭ поступающий на платное обучение может получить до 60 процентов скидки. Сохраняется целевой набор, льготы для определенной категории абитуриентов (сироты, инвалиды и т.д.).

Финансовый университет надеется, что эпидемическая ситуация позволит начать учебный год 1 сентября в традиционной офлайн-форме. Фото: Сергей Куксин

Насколько сильный вред пандемия нанесла и еще нанесет образованию, на ваш взгляд? В какой поддержке, на ваш взгляд, нуждаются вузы, если нуждаются?

Михаил Эскиндаров: Мы не готовы воспринимать текущую ситуацию как набор проблем, мы изначально воспринимали ее как сложную в решении задачу. Кроме того, для нас очень важно было найти новые возможности для роста, и мы их нашли. Наши преподаватели тотально ознакомились с большинством платформ для проведения вебинаров, массово их используют, понимают ограничения и возможности большинства технологий дистанционного обучения. Мы получили бесценный опыт организации деятельности университета при работе в удаленном режиме, в том числе при проведении промежуточной и итоговой аттестации. Ожидаем, что, осмыслив происходящее после завершения режима самоизоляции, нам удастся сформировать новую стратегию технологического развития, прийти к пониманию которой без такой стрессовой ситуации нам бы не удалось.

Многие придерживаются той точки зрения, что наша жизнь не будет прежней, что большая часть образовательного процесса перейдет в онлайн, эпидемия лишь подстегнула этот процесс. Вы согласны с этим?

Михаил Эскиндаров: Личное общение преподавателя и студента заменить сложно, я бы даже сказал - невозможно. Сегодняшняя ситуация однозначно изменила требования к учреждениям образования в части качества цифровых сервисов. В нашем университете за два месяца сформировалась "критическая масса" как преподавателей, так и студентов, способных поддержать и даже требовать современные преобразования в вузе. Но появившийся опыт применения цифровых технологий должен не сужать, а расширять инструментарий каждого преподавателя путем предоставления ему уже понятных возможностей, и поэтому говорить о спаде интереса к классической форме коммуникации преждевременно.

Летняя приемная кампания в этом году пройдет в дистанционном режиме

По моим наблюдениям и проведенным опросам, преподаватели, студенты и даже сотрудники, по крайней мере нашего университета, очень хотят поскорее встретиться в стенах вуза. Насколько будет сильной "ностальгия" по временам "самоизоляции, удаленной работы и дистанта", не знаю.

Не может ли онлайн-образование вытеснить заочное и очно-заочное образование? Где проходит грань между ними и очным в существующих условиях?

Михаил Эскиндаров: Наш университет один из немногих ведущих вузов, сохранивший как заочное, так и очно-заочное (вечернее) образование. Сегодня сложно однозначно заявить, что онлайн-образование в ближайшее время заменит эти формы. Учитывая, что существующий сейчас способ организации учебного процесса является вынужденным и сформированным в весьма ограниченные сроки решением, можно констатировать, что он уступает классическому офлайн-образованию. Но настолько массовый переход учебного процесса в онлайн, по моему убеждению, может сформировать качественно другую модель онлайн-обучения, которая будет весьма конкурентоспособной.

Основной риск - в переоценке ожиданий от сегодняшнего перехода на онлайн. На мой взгляд, относиться к произошедшему как к подтверждению правильности гипотезы о всеобъемлющей высокой эффективности онлайн-образования нельзя. Ситуация, которая развивается сегодня, показывает лишь то, что вузы имеют необходимый уровень цифровой компетенции для сохранения "живучести" и способны сохранить учебный процесс даже в текущих непростых условиях за счет использования ранее апробированных и внедренных технологий. Но в перспективе такое вытеснение возможно.

Как начнется следующий учебный год? Будут ли изменены требования к проведению занятий с организационной точки зрения (меньше группы, другая рассадка и т.д.)?

Михаил Эскиндаров: Безусловно, все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации не только в Москве, но и в каждом из 27 регионов, где есть филиалы нашего университета. Конечно, очень бы хотелось, чтобы мы начали учебный год 1 сентября в офлайн-форме. Если будут организационные ограничения, будем искать способы их решений, хотя это будет достаточно сложно. Мы будем готовы к любым сценариям.

По словам Валерия Фалькова, в следующую приемную кампанию, которая пройдет в 2021-2022 годах, будет существенно увеличено число бюджетных мест. На сколько? Затронет ли этот процесс Финансовый университет?

Михаил Эскиндаров: Министр показал себя как мужественный человек. Он, несмотря на угрозы заражения, лично проводил заседания рабочей группы по переходу вузов на онлайн-обучение, знакомился с опытом ведущих университетов и, к сожалению, не уберег себя, перенес болезнь, но затем сразу вышел на работу и приступил к исполнению своих обязанностей. Так вот, увеличение количества бюджетных мест дополнительно на 30 тысяч будет уже в этом году. Как известно, ранее было принято решение, что дополнительные места, в первую очередь, будут направлены в региональные вузы. Но с учетом того, что у нас 27 филиалов в регионах, мы запросили для них дополнительные места. Очень надеюсь, что получим. Наши филиалы имеют свою большую историю, обладают хорошей материально-технической базой, качественным профессорско-преподавательским составом.