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15.06.2020 15:51
Рубрика: Культура

Вышел еще один образец "женского кино" - "Кэрри в большом городе"

Текст: Валерий Кичин
Фильм "Кэрри в большом городе", вышедший на цифровых платформах, задуман как рождественская сказка в голливудском стиле - о том, как очередная нью-йоркская Золушка через тернии к звездам находит своего принца. Золушку играет круглолицая Бел Паули, ставшая известной по ролям трудных, но милых маленьких девушек ("Красавица для чудовища", "Белый парень Рик").
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кэрри - по паспорту и по этическому развитию еще эгоистичный подросток, но уже студентка Гарварда. Потому что вундеркинд: носит мужские рубашки, не в состоянии отличить левую застежку от правой, легко может извлечь квадратный корень из 6023 и уже знает, что Ганс Христиан Андерсен умер без любви и детей. Ей этого как раз не хочется, и она бросает весь свой незаурядный интеллект на то, чтобы постичь искусство не умирать в одиночестве. С помощью своего психотерапевта (Нэйтан Лэйн) составляет план действий и приступает к делу.

Фото: Из личного архива Дмитрия Высоцкого
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Режиссер фильма Сьюзен Джонсон в принципе продюсер, но когда кино затопила волна атакующего феминизма, подумала: почему бы не стать режиссером? Она находит близкий по духу роман писательницы Кэрен Лисснер и его адаптирует в своего рода мыльную оперу, но для большого экрана. "Кэрри" - ее первый полнометражный фильм.

Все оказалось не так просто, как кажется. Диалоги, которые в прозе могли быть выражением авторского стиля и художественных изысков, с экрана звучат литературными штампами: героиня выражается витиевато, но этом и исчерпывается ее незаурядность. Девушка-вундеркинд на экране ничем особенно умным не озабочена и думает только том, о чем думают все на свете девушки-простушки. То есть хочет дебютировать в своем женском естестве, пользуясь объявлениями в дешевом таблоиде-своднике. И вечно напарывается на столь же выдающихся интеллектуалов и даже симпатяг, но с одним-единственным недостатком - у них есть невесты. Интерес к ним сразу исчезает: на таких поздно охотиться - их уже поймали. И мы понимаем: девушка с принципами.

Разрыв между претензиями авторов показать выдающуюся по интеллекту героиню и их "ситкомными" представлениями о поведении выпускниц Гарварда сначала настораживает (не может быть, это уж слишком!), а потом ошарашивает (мы рождены, чтоб Кафку сделать былью). Получилась девушка, для которой неповоротливые принципы заменяют жизнь. То есть патологически глупая девушка. Ее интеллектуальность выражается в основном тем, что она постоянно хамит появляющимся на ее горизонтах мужчинам. "Я люблю тебя, придурок!" - самое нежное, что можно от нее услышать. Такая выходит сложная, загадочная натура, перед которой все окружающие почему-то лебезят, все должны перед нею оправдываться, все ей чем-то обязаны. Она говорлива и беспардонна, слышит только себя и делает только то и тогда, когда ей взбрело в голову. Центропупизм - ее мотор, ее кредо, ее сущность. В ее по-детски распахнутых глазах не читается ничего, кроме упрямой злобы. А если звонит чем-то не угодивший ей любовник, она шмякает мобильник о тротуар. Именно так поступает настоящий вундеркинд.

Как теперь повелось в женском кино, сильный пол в нем слаб и невнятен, героини к нему относятся как к неизбежному злу, инструменту для утоления сексуальной жажды и таблетке от одиночества.

Фото: скриншот с youtube.com
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Ясно, что в столь актуальном фильме не может не промелькнуть и тень движения #MeToo: молодой университетский профессор (Колин О`Донохью) положил на Кэрри глаз, она охотно полезла к нему в постель - и теперь думает, обвинить ли его в харрасменте или пощадить. "Я думала, он меня оценит!" - горестно признается своему любящему папе (Гэбриел Бирн), прилетевшему к ней из Лондона, чтобы услышать очередное "я тебя ненавижу". И в омерзительной по как бы интеллектуальной беспардонности сцене обыска оба вламываются к нему в квартиру, невзирая на собравшихся к Рождеству гостей.

Как известно, герои произведения не могут быть умнее придумавших их авторов - все персонажи на свой лад выражают их второе, затаенное "я". Вероятно, перед нами тот самый случай. Хотя это милая рождественская штучка, по недоразумению залетевшая в наш июньский раскаленный интернет.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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