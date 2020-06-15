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Вышел трейлер психологического хоррора "Реликвия"

Новости
    15.06.2020, 11:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале компании IFC опубликован трейлер "сандэнсовского" психологического хоррора "Реликвия" (Relic). Явно способного доставить радость энтузиастам жанра - вы только полюбуйтесь, как там всё угрюмо и таинственно.

Фото: kinopoisk.ru
Трейлер: Гордон-Левитт в полнометражном дебюте немецкого режиссера

Особенно если изловчиться и постараться не обращать внимание на то, что буквально каждый кадр, каждый ракурс, каждый взгляд, каждое движение, что льются с экрана, мы доселе видели уже тысячу-другую-третью раз - критики ж вон очень по-доброму хвалят.

Сюжет ленты выстроен вокруг трех белых женщин, представительниц разных поколений одной семьи, которые Сталкиваются С Неведомым - "то ли деменцией, то ли злой силой, а возможно, и со всем сразу". А именно: что-то странное случается с бабушкой, после чего мать и дочь отправляются в ее домик в лесу, пытаясь разобраться с происходящим.

Режиссер и соавтор сценария - дебютантка полного метра Натали Эрика Джеймс. Сопродюсер - Джейк Джилленхолл. В ролях: Эмили Мортимер ("Матч Поинт", "Остров проклятых"), Робин Невин (Диллард из "Матрицы"), Белла Хиткок ("Неоновый демон", "Человек в высоком замке"), Джереми Стэнфорд ("Отдел убийств", "Злая наука")

Релиз - 10 июля.

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