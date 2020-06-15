Выставка о вкладе стран СНГ в Великую Победу открывается в Минске

Масштабная экспозиция, которая открывается в ближайшую среду, расскажет о вкладе всех стран Содружества в Великую Победу. На стендах будут отражены героические сражения в битвах за Москву и Сталинград, на Курской дуге, в белорусской наступательной операции "Багратион" и Берлинской операции.

На выставке, которая подготовлена при содействии мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", будут представлены также исторические документы, рассказывающие о партизанском движении в годы войны и жизни советского тыла.

Инициатива ее проведения в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, уточняет агентство, принадлежит Совету постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества.

Планируется, что в церемонии открытия выставки 17 июня примут участие постпреды стран СНГ, представители дипломатических миссий, аккредитованных в РБ, руководство Исполкома СНГ, МИД РБ и Министерства культуры республики.