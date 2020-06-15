В мире
15.06.2020 16:17
Текст: Юрий Сизов

Выставка о вкладе стран СНГ в Великую Победу открывается в Минске

Очередным масштабным полотном, отражающим летопись героической борьбы советского народа с гитлеровским нацизмом, станет в зале Славы белорусского музея истории Великой Отечественной войны выставка "Наша общая Победа". Об этом сообщил Исполнительный комитет СНГ.

Масштабная экспозиция, которая открывается в ближайшую среду, расскажет о вкладе всех стран Содружества в Великую Победу. На стендах будут отражены героические сражения в битвах за Москву и Сталинград, на Курской дуге, в белорусской наступательной операции "Багратион" и Берлинской операции.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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На выставке, которая подготовлена при содействии мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", будут представлены также исторические документы, рассказывающие о партизанском движении в годы войны и жизни советского тыла.

Инициатива ее проведения в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, уточняет агентство, принадлежит Совету постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества.

Планируется, что в церемонии открытия выставки 17 июня примут участие постпреды стран СНГ, представители дипломатических миссий, аккредитованных в РБ, руководство Исполкома СНГ, МИД РБ и Министерства культуры республики.

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