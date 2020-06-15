WhatsApp запустил платежи между пользователями

Популярный мессенджер WhatsApp, который принадлежит социальной сети Facebook, объявил о запуске электронных платежей. Функция уже доступна жителям Бразилии, а вскоре она появится и в других странах мира. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.

Отмечается, что клиенты из южноамериканской страны смогут переводить друг другу деньги и оплачивать понравившиеся товары в магазинах. Система работает через Facebook Pay и в будущем в социальной сети хотели бы сделать возможным использование одной банковской карты внутри всех приложений Facebook (напомним, что к их числу относится и Instagram). Чтобы совершить платеж необходимо ввести либо шестизначный PIN-код или воспользоваться сканером отпечатков пальцев на смартфоне.

Для частных пользователей переводы полностью бесплатны. А вот с компанией Facebook планирует брать сервисный сбор за получение денег, подобный тому, который они платят за обработку транзакций с помощью банковских карт. Бразильские пользователи могут подключить к своему аккаунту дебетовую карту Visa или Mastercard, кроме того социальная сеть сотрудничает и с крупными местными игроками - Banco do Brasil, Nubank, Sicredi и платежной системой Cielo.