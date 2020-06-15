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15.06.2020 17:24
Рубрика: Экономика

Экспорт надевает маску

За рубежом ждут российские продукты, лекарства и медицинские изделия
Текст: Светлана Ментюкова
Легпром, сельское хозяйство и фармацевтика - три наиболее перспективные отрасли для быстрого наращивания объемов российского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Об этом "РГ" сообщили в Минпромторге. Перемены в экспортных приоритетах обусловлены, в том числе, условиями постковидной реальности.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Фармацевтическая и легкая отрасли промышленности в условиях пандемии, без учета периода запрета на вывоз некоторых товарных позиций, показывали стабильный рост экспортных поставок в 2020 году: лекарственные средства, антибиотики, средства индивидуальной защиты (бахилы, маски)", - сообщили в министерстве.

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Обе отрасли присутствовали в Стратегии развития российской промышленности до 2024 года, но эпидемия COVID-19 неожиданно сделала их драйвером экспорта: востребованность товаров - масок, перчаток, лекарственных препаратов - на мировом рынке открыла границы многих стран для ввоза этой продукции. С начала марта российская промышленность увеличила выпуск всех видов масок в пять раз - почти до 9 млн штук в сутки, к концу июля этот показатель составит 12 млн масок в сутки. Производство защитных костюмов выросло до 250 тысяч штук в сутки, выпуск кожных антисептиков вырос в девять раз, производство аппаратов ИВЛ - с 60 до двух тысяч штук в месяц. При этом различные тесты на COVID-19, которые еще в марте никто не производил, сегодня только предприятиями с господдержкой выпускаются по 200 тысяч в сутки.

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Фармпроизводители освоили выпуск 17 препаратов, используемых в лечении коронавируса. В ближайшее время планируется начать экспортные поставки этой продукции.

Как отметили в Минпромторге, ощутимые экспортные перспективы сохраняются у АПК. В 2020 году прогнозируется рост экспорта по всем подотраслям АПК, кроме рыбы и морепродуктов - здесь Россия стабильно лидирует многие годы.

В отраслях, ставка на которые делалась в доковидный период, экспортный потенциал сохраняется лишь у отдельных позиций. Так, по машиностроению прогнозируются поставки оборудования для АЭС в Бангладеше и Индии. В конце 2020 года начнется строительство станций в Египте и Китае. Кроме того, Китай демонстрирует стабильный спрос на отечественные турбореактивные двигатели, а США - на ракетные. Хороший потенциал у изделий из пластмасс, Минпромторг ожидает оживления в секторе минеральных удобрений, поставки которых занимают существенную долю в общем ННЭ, но многое зависит от восстановления конкурентных цен на мировом рынке. "Период восстановления мировой экономики и торговли до уровней, предшествующих вызванной пандемией коронавируса рецессии, может продлиться вплоть до конца 2021 года", - отмечают в министерстве.

Период восстановления мировой экономики и торговли до уровней, предшествующих пандемии, может продлиться вплоть до конца 2021 года

В металлургии востребован алюминиевый прокат. Это, по мнению экспертов, связано с ожидаемым восстановлением производства автомобилей и трендом на снижение их веса. В леспроме, экспорт которого пострадал по сравнению с 2019 годом, перспективы сохраняются у фанеры, целлюлозы и бумаги. "Тенденция к росту, в первую очередь, характеризуется общемировым спадом производства, что может дать возможность российским компаниям выйти на новые зарубежные рынки", - подчеркивают в ведомстве.

Экономика ВЭД Правительство Минпромторг

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