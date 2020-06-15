За сутки в Пекине протестировали на коронавирус 76 тысяч человек

Всего за одни сутки власти Пекина протестировали почти 77 тысяч человек, чтобы выяснить, кто из них заразился SARS-CoV-2. Инфицированными оказались 59 человек, 27 из них помещены в специальную больницу на северо-востоке мегаполиса.

Также выявили 11 бессимптомных носителей коронавируса. Эти люди сейчас находятся на строгом карантине под наблюдением врачей. Об этом сообщил представитель городского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гао Сяоцзюнь. Он отметил, что в Пекине есть 193 пункта для тестирования, куда могут обратиться все желающие. В медицинских учреждениях столицы КНР находятся 80 инфицированных, напоминает ТАСС.