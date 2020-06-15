За сутки в России подтверждено 8246 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России подтверждено 8246 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среди вновь выявленных случаев, по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, 34,3% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 1359
- 2. Московская область 689
- 3. Санкт-Петербург 252
- 4. Свердловская область 233
- 5. Воронежская область 220
- 6. Нижегородская область 209
- 7. Ханты-Мансийский АО 184
- 8. Челябинская область 169
- 9. Красноярский край 161
- 10. Ростовская область 160
- 11. Ульяновская область 146
- 12. Саратовская область 128
- 13. Иркутская область 127
- 14. Орловская область 122
- 15. Новосибирская область 109
- 16. Архангельская область 107
- 17. Волгоградская область 106
- 18. Самарская область 106
- 19. Карачаево-Черкесская Республика 99
- 20. Псковская область 98
- 21. Тульская область 96
- 22. Республика Дагестан 95
- 23. Пензенская область 94
- 24. Омская область 93
- 25. Ивановская область 91
- 26. Приморский край 91
- 27. Брянская область 87
- 28. Ямало-Ненецкий АО 87
- 29. Республика Коми 86
- 30. Забайкальский край 85
- 31. Республика Саха (Якутия) 85
- 32. Ставропольский край 82
- 33. Кабардино-Балкарская Республика 80
- 34. Чувашская Республика 79
- 35. Белгородская область 78
- 36. Калужская область 78
- 37. Тверская область 78
- 38. Смоленская область 77
- 39. Хабаровский край 74
- 40. Ленинградская область 73
- 41. Тюменская область 73
- 42. Краснодарский край 72
- 43. Республика Тыва 72
- 44. Алтайский край 72
- 45. Пермский край 68
- 46. Тамбовская область 65
- 47. Мурманская область 65
- 48. Курская область 64
- 49. Оренбургская область 62
- 50. Астраханская область 61
- 51. Республика Башкортостан 61
- 52. Липецкая область 58
- 53. Владимирская область 57
- 54. Республика Мордовия 56
- 55. Кировская область 53
- 56. Новгородская область 52
- 57. Рязанская область 49
- 58. Республика Бурятия 49
- 59. Ярославская область 48
- 60. Томская область 46
- 61. Республика Марий Эл 44
- 62. Республика Татарстан 44
- 63. Амурская область 44
- 64. Камчатский край 42
- 65. Калининградская область 40
- 66. Республика Ингушетия 36
- 67. Республика Северная Осетия 34
- 68. Республика Адыгея 29
- 69. Республика Крым 27
- 70. Костромская область 25
- 71. Республика Хакасия 24
- 72. Кемеровская область 23
- 73. Магаданская область 21
- 74. Удмуртская Республика 20
- 75. Курганская область 20
- 76. Республика Алтай 19
- 77. Республика Карелия 18
- 78. Вологодская область 18
- 79. Чеченская Республика 15
- 80. Сахалинская область 13
- 81. Республика Калмыкия 9
- 82. Ненецкий автономный округ 3
- 83. г. Севастополь 2
Всего в России зарегистрировано 537 210 случаев (+1,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За сутки подтверждено 143 летальных случая:
- Владимирская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 12
- Орловская область 1
- Смоленская область 2
- Тульская область 2
- Москва 53
- Новгородская область 4
- Санкт-Петербург 38
- Волгоградская область 2
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 1
- Республика Марий Эл 1
- Пермский край 1
- Нижегородская область 5
- Самарская область 3
- Ульяновская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Челябинская область 4
- Красноярский край 1
- Новосибирская область 2
- Республика Саха (Якутия) 3
За весь период пандемии по России умер 7 091 человек.
За минувшие сутки выписано выздоровевших 4 489 человек:
- Белгородская область 23
- Брянская область 79
- Владимирская область 21
- Воронежская область 30
- Ивановская область 10
- Калужская область 41
- Костромская область 5
- Курская область 18
- Липецкая область 13
- Московская область 849
- Орловская область 13
- Рязанская область 45
- Смоленская область 8
- Тамбовская область 27
- Тверская область 0
- Тульская область 146
- Ярославская область 2
- Москва 1549
- Республика Карелия 7
- Республика Коми 1
- Архангельская область 14
- Вологодская область 21
- Калининградская область 2
- Ленинградская область 39
- Мурманская область 13
- Псковская область 5
- Санкт-Петербург 62
- Республика Адыгея 25
- Республика Калмыкия 19
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 50
- Астраханская область 24
- Волгоградская область 15
- Ростовская область 48
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 23
- Республика Ингушетия 12
- Кабардино-Балкарская Республика 26
- Карачаево-Черкесская Республика 36
- Республика Северная Осетия - Алания 10
- Ставропольский край 60
- Республика Башкортостан 21
- Республика Марий Эл 23
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 4
- Удмуртская Республика 1
- Республика Чувашия 41
- Пермский край 14
- Кировская область 86
- Нижегородская область 53
- Оренбургская область 26
- Пензенская область 48
- Самарская область 42
- Саратовская область 19
- Курганская область 22
- Свердловская область 91
- Тюменская область 10
- Ханты-Мансийский АО 130
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Челябинская область 35
- Республика Алтай 7
- Республика Тыва 7
- Республика Хакасия 34
- Алтайский край 48
- Красноярский край 46
- Иркутская область 52
- Кемеровская область 12
- Новосибирская область 45
- Омская область 8
- Томская область 9
- Республика Бурятия 37
- Республика Саха (Якутия) 37
- Забайкальский край 7
- Камчатский край 11
- Приморский край 36
- Амурская область 12
- Магаданская область 2
- Хабаровский край 13
- Чукотский автономный округ 1
За весь период в стране выписано выздоровевших 284 539 человек.