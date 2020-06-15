За сутки в России подтверждено 8246 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России подтверждено 8246 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среди вновь выявленных случаев, по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, 34,3% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 1359

2. Московская область 689

3. Санкт-Петербург 252

4. Свердловская область 233

5. Воронежская область 220

6. Нижегородская область 209

7. Ханты-Мансийский АО 184

8. Челябинская область 169

9. Красноярский край 161

10. Ростовская область 160

11. Ульяновская область 146

12. Саратовская область 128

13. Иркутская область 127

14. Орловская область 122

15. Новосибирская область 109

16. Архангельская область 107

17. Волгоградская область 106

18. Самарская область 106

19. Карачаево-Черкесская Республика 99

20. Псковская область 98

21. Тульская область 96

22. Республика Дагестан 95

23. Пензенская область 94

24. Омская область 93

25. Ивановская область 91

26. Приморский край 91

27. Брянская область 87

28. Ямало-Ненецкий АО 87

29. Республика Коми 86

30. Забайкальский край 85

31. Республика Саха (Якутия) 85

32. Ставропольский край 82

33. Кабардино-Балкарская Республика 80

34. Чувашская Республика 79

35. Белгородская область 78

36. Калужская область 78

37. Тверская область 78

38. Смоленская область 77

39. Хабаровский край 74

40. Ленинградская область 73

41. Тюменская область 73

42. Краснодарский край 72

43. Республика Тыва 72

44. Алтайский край 72

45. Пермский край 68

46. Тамбовская область 65

47. Мурманская область 65

48. Курская область 64

49. Оренбургская область 62

50. Астраханская область 61

51. Республика Башкортостан 61

52. Липецкая область 58

53. Владимирская область 57

54. Республика Мордовия 56

55. Кировская область 53

56. Новгородская область 52

57. Рязанская область 49

58. Республика Бурятия 49

59. Ярославская область 48

60. Томская область 46

61. Республика Марий Эл 44

62. Республика Татарстан 44

63. Амурская область 44

64. Камчатский край 42

65. Калининградская область 40

66. Республика Ингушетия 36

67. Республика Северная Осетия 34

68. Республика Адыгея 29

69. Республика Крым 27

70. Костромская область 25

71. Республика Хакасия 24

72. Кемеровская область 23

73. Магаданская область 21

74. Удмуртская Республика 20

75. Курганская область 20

76. Республика Алтай 19

77. Республика Карелия 18

78. Вологодская область 18

79. Чеченская Республика 15

80. Сахалинская область 13

81. Республика Калмыкия 9

82. Ненецкий автономный округ 3

83. г. Севастополь 2 Всего в России зарегистрировано 537 210 случаев (+1,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки подтверждено 143 летальных случая: Владимирская область 1 Липецкая область 1 Московская область 12 Орловская область 1 Смоленская область 2 Тульская область 2 Москва 53 Новгородская область 4 Санкт-Петербург 38 Волгоградская область 2 Республика Дагестан 3 Кабардино-Балкарская Республика 1 Ставропольский край 1 Республика Марий Эл 1 Пермский край 1 Нижегородская область 5 Самарская область 3 Ульяновская область 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Челябинская область 4 Красноярский край 1 Новосибирская область 2 Республика Саха (Якутия) 3 За весь период пандемии по России умер 7 091 человек. За минувшие сутки выписано выздоровевших 4 489 человек: Белгородская область 23 Брянская область 79 Владимирская область 21 Воронежская область 30 Ивановская область 10 Калужская область 41 Костромская область 5 Курская область 18 Липецкая область 13 Московская область 849 Орловская область 13 Рязанская область 45 Смоленская область 8 Тамбовская область 27 Тверская область 0 Тульская область 146 Ярославская область 2 Москва 1549 Республика Карелия 7 Республика Коми 1 Архангельская область 14 Вологодская область 21 Калининградская область 2 Ленинградская область 39 Мурманская область 13 Псковская область 5 Санкт-Петербург 62 Республика Адыгея 25 Республика Калмыкия 19 Республика Крым 1 Краснодарский край 50 Астраханская область 24 Волгоградская область 15 Ростовская область 48 Севастополь 3 Республика Дагестан 23 Республика Ингушетия 12 Кабардино-Балкарская Республика 26 Карачаево-Черкесская Республика 36 Республика Северная Осетия - Алания 10 Ставропольский край 60 Республика Башкортостан 21 Республика Марий Эл 23 Республика Мордовия 1 Республика Татарстан 4 Удмуртская Республика 1 Республика Чувашия 41 Пермский край 14 Кировская область 86 Нижегородская область 53 Оренбургская область 26 Пензенская область 48 Самарская область 42 Саратовская область 19 Курганская область 22 Свердловская область 91 Тюменская область 10 Ханты-Мансийский АО 130 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Челябинская область 35 Республика Алтай 7 Республика Тыва 7 Республика Хакасия 34 Алтайский край 48 Красноярский край 46 Иркутская область 52 Кемеровская область 12 Новосибирская область 45 Омская область 8 Томская область 9 Республика Бурятия 37 Республика Саха (Якутия) 37 Забайкальский край 7 Камчатский край 11 Приморский край 36 Амурская область 12 Магаданская область 2 Хабаровский край 13 Чукотский автономный округ 1 За весь период в стране выписано выздоровевших 284 539 человек. Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима