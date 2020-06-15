За сутки в России подтверждено 8246 случаев COVID-19

Новости

Chevrolet начал продажи бюджетных моделей в России. Известны цены 11:29
В Элисте умерла врач детского центра из-за COVID-19 11:27
Заведено дело на нижегородца, устроившего стрельбу из-за маски 11:27
Красноярские следователи проверят видео с избиением девочки в лифте 11:23
В Краснодаре умерла пластический хирург Алена Верди 11:19
Завод Hyundai в России будет работать и в выходные 11:16
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу 11:15
Губернатор Алтайского края потребовал уволить мэра Славгорода 11:15
Неудачный выстрел кочующего миномета сняли на видео 11:12
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене 11:10
Глава Магаса покинул свой пост 11:03
В Москве более 80% новых случаев коронавируса - у людей младше 65 лет 10:59
Жителям Башкирии разрешили не носить перчатки в магазинах и на улице 10:57
Жителей Дублина терроризируют полчища гигантских крыс 10:56
Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды 10:56
У восьмерых сотрудников администрации Находки нашли признаки COVID-19 10:46
Российские аниматоры примут участие в работе онлайн-фестиваля в Анси 10:45
В Челябинске от COVID-19 умер 24-летний водитель скорой помощи 10:30
Анна Чиповская сыграет главную роль в сериале, снятом на смартфон 10:27
В Приморье экс-сотрудников ГИБДД будут судить за взятки 10:26
В Австралии осквернили памятники мореплавателю Джеймсу Куку 10:21
За помощь в поиске убийцы в Волгограде предложили миллион рублей 10:17
Названы исполнители, представляющие Россию на "Славянском базаре в Витебске" 10:17
В Ангаре выявили превышение ПДК азота после выброса с очистных сооружений 10:16
На ГПЗ в Приамурье доставили новое медоборудование для борьбы с COVID-19 10:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15.06.2020 10:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 8246 случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 8246 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среди вновь выявленных случаев, по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, 34,3% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 1359
  • 2. Московская область 689
  • 3. Санкт-Петербург 252
  • 4. Свердловская область 233
  • 5. Воронежская область 220
  • 6. Нижегородская область 209
  • 7. Ханты-Мансийский АО 184
  • 8. Челябинская область 169
  • 9. Красноярский край 161
  • 10. Ростовская область 160
  • 11. Ульяновская область 146
  • 12. Саратовская область 128
  • 13. Иркутская область 127
  • 14. Орловская область 122
  • 15. Новосибирская область 109
  • 16. Архангельская область 107
  • 17. Волгоградская область 106
  • 18. Самарская область 106
  • 19. Карачаево-Черкесская Республика 99
  • 20. Псковская область 98
  • 21. Тульская область 96
  • 22. Республика Дагестан 95
  • 23. Пензенская область 94
  • 24. Омская область 93
  • 25. Ивановская область 91
  • 26. Приморский край 91
  • 27. Брянская область 87
  • 28. Ямало-Ненецкий АО 87
  • 29. Республика Коми 86
  • 30. Забайкальский край 85
  • 31. Республика Саха (Якутия) 85
  • 32. Ставропольский край 82
  • 33. Кабардино-Балкарская Республика 80
  • 34. Чувашская Республика 79
  • 35. Белгородская область 78
  • 36. Калужская область 78
  • 37. Тверская область 78
  • 38. Смоленская область 77
  • 39. Хабаровский край 74
  • 40. Ленинградская область 73
  • 41. Тюменская область 73
  • 42. Краснодарский край 72
  • 43. Республика Тыва 72
  • 44. Алтайский край 72
  • 45. Пермский край 68
  • 46. Тамбовская область 65
  • 47. Мурманская область 65
  • 48. Курская область 64
  • 49. Оренбургская область 62
  • 50. Астраханская область 61
  • 51. Республика Башкортостан 61
  • 52. Липецкая область 58
  • 53. Владимирская область 57
  • 54. Республика Мордовия 56
  • 55. Кировская область 53
  • 56. Новгородская область 52
  • 57. Рязанская область 49
  • 58. Республика Бурятия 49
  • 59. Ярославская область 48
  • 60. Томская область 46
  • 61. Республика Марий Эл 44
  • 62. Республика Татарстан 44
  • 63. Амурская область 44
  • 64. Камчатский край 42
  • 65. Калининградская область 40
  • 66. Республика Ингушетия 36
  • 67. Республика Северная Осетия 34
  • 68. Республика Адыгея 29
  • 69. Республика Крым 27
  • 70. Костромская область 25
  • 71. Республика Хакасия 24
  • 72. Кемеровская область 23
  • 73. Магаданская область 21
  • 74. Удмуртская Республика 20
  • 75. Курганская область 20
  • 76. Республика Алтай 19
  • 77. Республика Карелия 18
  • 78. Вологодская область 18
  • 79. Чеченская Республика 15
  • 80. Сахалинская область 13
  • 81. Республика Калмыкия 9
  • 82. Ненецкий автономный округ 3
  • 83. г. Севастополь 2

Всего в России зарегистрировано 537 210 случаев (+1,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтверждено 143 летальных случая:
  1. Владимирская область 1
  2. Липецкая область 1
  3. Московская область 12
  4. Орловская область 1
  5. Смоленская область 2
  6. Тульская область 2
  7. Москва 53
  8. Новгородская область 4
  9. Санкт-Петербург 38
  10. Волгоградская область 2
  11. Республика Дагестан 3
  12. Кабардино-Балкарская Республика 1
  13. Ставропольский край 1
  14. Республика Марий Эл 1
  15. Пермский край 1
  16. Нижегородская область 5
  17. Самарская область 3
  18. Ульяновская область 1
  19. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  20. Челябинская область 4
  21. Красноярский край 1
  22. Новосибирская область 2
  23. Республика Саха (Якутия) 3

За весь период пандемии по России умер 7 091 человек.

За минувшие сутки выписано выздоровевших 4 489 человек:
  1. Белгородская область 23
  2. Брянская область 79
  3. Владимирская область 21
  4. Воронежская область 30
  5. Ивановская область 10
  6. Калужская область 41
  7. Костромская область 5
  8. Курская область 18
  9. Липецкая область 13
  10. Московская область 849
  11. Орловская область 13
  12. Рязанская область 45
  13. Смоленская область 8
  14. Тамбовская область 27
  15. Тверская область 0
  16. Тульская область 146
  17. Ярославская область 2
  18. Москва 1549
  19. Республика Карелия 7
  20. Республика Коми 1
  21. Архангельская область 14
  22. Вологодская область 21
  23. Калининградская область 2
  24. Ленинградская область 39
  25. Мурманская область 13
  26. Псковская область 5
  27. Санкт-Петербург 62
  28. Республика Адыгея 25
  29. Республика Калмыкия 19
  30. Республика Крым 1
  31. Краснодарский край 50
  32. Астраханская область 24
  33. Волгоградская область 15
  34. Ростовская область 48
  35. Севастополь 3
  36. Республика Дагестан 23
  37. Республика Ингушетия 12
  38. Кабардино-Балкарская Республика 26
  39. Карачаево-Черкесская Республика 36
  40. Республика Северная Осетия - Алания 10
  41. Ставропольский край 60
  42. Республика Башкортостан 21
  43. Республика Марий Эл 23
  44. Республика Мордовия 1
  45. Республика Татарстан 4
  46. Удмуртская Республика 1
  47. Республика Чувашия 41
  48. Пермский край 14
  49. Кировская область 86
  50. Нижегородская область 53
  51. Оренбургская область 26
  52. Пензенская область 48
  53. Самарская область 42
  54. Саратовская область 19
  55. Курганская область 22
  56. Свердловская область 91
  57. Тюменская область 10
  58. Ханты-Мансийский АО 130
  59. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  60. Челябинская область 35
  61. Республика Алтай 7
  62. Республика Тыва 7
  63. Республика Хакасия 34
  64. Алтайский край 48
  65. Красноярский край 46
  66. Иркутская область 52
  67. Кемеровская область 12
  68. Новосибирская область 45
  69. Омская область 8
  70. Томская область 9
  71. Республика Бурятия 37
  72. Республика Саха (Якутия) 37
  73. Забайкальский край 7
  74. Камчатский край 11
  75. Приморский край 36
  76. Амурская область 12
  77. Магаданская область 2
  78. Хабаровский край 13
  79. Чукотский автономный округ 1

За весь период в стране выписано выздоровевших 284 539 человек.

Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
СМИ: Выпуск банковских карт в России может стать платным
Россияне озвучили зарплатные ожидания после пандемии
Врач рассказала об общем осложнении у переболевших COVID-19
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции