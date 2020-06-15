Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ответит на вопросы читателей "РГ" по поводу предлагаемых поправок в Конституцию.

Началась подготовка к общероссийскому голосованию. Зачем вообще голосовать, если закон уже подписан главой государства? Ответ будет дан.

Иногда звучат мнения, что поправки, мол, носят декларативный характер и ничего существенно не изменят в жизни граждан. Так ли это? Павел Крашенинников, входивший в число сопредседателей рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон, детально и аргументированно расскажет, почему так важны изменения, вынесенные на голосование.