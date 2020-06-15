Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса

Российские паспорта, выданные жителям Луганской и Донецкой народных республик, дали их обладателям возможность свободно пересекать границу с Россией в период ограничений, вызванных пандемией, а также стали свидетельством того, как в Донбассе относятся к киевскому режиму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сравнившего паспорта с "филькиной грамотой".

"Обожаю интеллектуальную мощь современной украинской элиты", - написала Захарова на своей странице в Facebook, добавив, что это было "мощно".

Дипломат напомнила, что "филькиной грамотой" Иван Грозный называл обличительные письма Митрополита Филипп II о зверствах опричников. "Убитый Малютой Скуратовым митрополит ныне почитается как святитель Филипп Московский", - отметила она.

"Так что паспорта ДНР/ЛНР не так просты, как кажутся. Они не только дали возможность их обладателям свободно пересекать границу с Россией в период ограничений, вызванных пандемией, но стали историческим свидетельством ответа жителей Донбасса на многолетние зверства киевского режима", - написала Захарова.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей. По его мнению, недопустимо быть одновременно гражданином России и Украины.