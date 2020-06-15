Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Продлить каникулы на сентябрь и начать учебный год с октября - с таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Однако, если оно будет реализовано, учиться дети меньше не будут.

- Учебный год будет длиться до конца июля. Таким образом, мы дадим людям возможность подольше пробыть на юге, где сентябрь тоже теплый месяц, - объяснил Жириновский в соцсетях.

Это, по его словам, позволит "технически продлить лето". При этом реализовать предложение политик предлагает не только в этом году - на фоне пандемии, "но и на все времена".

Жириновский призвал не отвергать эту инициативу лишь на основании того, что все привыкли проводить День знаний 1 сентября.

- А болеть в холодной стране тоже все привыкли? - добавил он. - Так, может быть, поможем людям больше времени проводить в теплой климатической зоне и болеть поменьше?

Вполне реально привыкнуть к новой дате Дня знаний, считает глава ЛДПР.

Ранее Жириновский уже предлагал то же самое. В Минобрнауки отмечали, что планов переносить эту дату, ставшую уже традицией, нет. Кроме того, сообщало министерство, против переноса высказываются также родительское и педагогическое сообщества.