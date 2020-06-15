Жителей Дублина терроризируют полчища гигантских крыс

Жители Дублина столкнулась с неожиданным последствием карантина, введенного в республике из-за коронавируса. Ирландскую столицу оккупировали полчища крыс, пишет Irish Times. Сообщается, что на улицах были замечены отдельные особи размером с кошку.

В начале лета в мэрию начали поступали многочисленные жалобы жильцов, которые утверждали, что ненавистные животные забегали на лестничные клетки, в квартиры и даже в машины.

По данным издания, местные специалисты по борьбе с грызунами весной были вынуждены частично приостановить работу из-за стремительного распространения по острову COVID-19. Свою роль сыграло и то, что некоторые нерадивые ирландцы во время пандемии не видели ничего зазорного в том, чтобы оставить пластиковые пакеты с мусором в безлюдных местах. Таким шансом не преминули воспользоваться крысы, которые с энтузиазмом начали осваивать новые территории.