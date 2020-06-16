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16 июня 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)

Партия ликвидирована

Опубликован 16 июня 2020 г.

В соответствии со статьей 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 41, 45 Федерального закона от11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" и на основании решения Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2020 г., вступившего в законную силу 16 апреля 2020 г., произведена государственная регистрация Политической партии "Российская Социалистическая партия", ее региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией.

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации партии в Единый государственный реестр юридических лиц 3 июня 2020 г. за ГРН 2207704961286.

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