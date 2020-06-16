Юрий Иосифович! Эпидемия, похоже, повсеместно уходит. И хотя вирус еще множит на планете свои жертвы, злобой дня становится вопрос: что с нами будет потом, когда вирус, надеюсь, удастся-таки одолеть?

Юрий Бузиашвили: Последствия от Хиросимы и Нагасаки, чернобыльской трагедии люди испытывают на себе до сих пор. Но это были в какой-то мере локальные беды. Сегодня же нас накрыла беда всемирная.

И ваши коллеги-медики находятся на передовой линии фронта. Но в отличие от войны настоящей, вирус - враг невидимый, а потому борьбу с ним приходится медикам вести практически наощупь. Я права?

Юрий Бузиашвили: К сожалению, правы. Мои коллеги, по сути борются с тем, что абсолютно не изучено, и тем, что есть под рукой: спасительной вакцины-то еще нет, и когда она появится, неизвестно. И ведь врачи побеждают! Только в Москве они спасли 65 тысяч тяжелобольных вирусом. Хотя и сами заражаются. 186 врачей погибли в этой борьбе. Это не подвижничество, это человеческий героизм! Нынешняя ситуация, безусловно, уже изменила весь привычный уклад нашей прежней жизни. И, как ни странно, в каких-то случаях - даже в лучшую сторону.

Есть тому примеры?

Юрий Бузиашвили: Конечно! Во-первых, человечество, наконец, получило реальный шанс консолидироваться перед лицом всеобщей опасности. Возможно, будут хотя бы на время забыты такие политические подножки, как всевозможные взаимные санкции, ограничения и так далее.

Второй очевидный позитив я вижу в том, что эта многомесячная пауза во многом помогла природе: очистился воздух, вода в водоемах, улучшилась экология, укрепились природосберегающие технологии. Природа в прямом смысле вздохнула от ежесекундного участия человека в ее жизни. Далее. У человечества появились, наконец, хорошие привычки: не хватать руками все подряд, мыть ежедневно руки и не только перед едой, контролировать свое поведение в обществе…

А реакции человеческого организма на присутствие вируса в его жизни. Они же есть?

Юрий Бузиашвили: Любая болезнь всегда оставляет заметный след в жизни человека. Сейчас рано говорить о каких-то глобальных изменениях: еще недостаточно наблюдений, анализов, обобщений. Но как практикующий много лет кардиолог могу уже подвести какие-то итоги в деятельности сердечно-сосудистой системы человека.

Во-первых, в результате нынешнего вирусного воспаления часто страдает сердечная мышца. Потому "вирусный миокардит" - воспаление сердечной мышцы - является достаточно частым диагнозом. Организм - это ведь единое целое. Вирус, проникая в него, вызывает нарушения в обмене веществ, гипоксию. Уменьшается доставка кислорода в различные органы. Образуются микротромбы, тяжелая пневмония. Они - спутники нынешнего коронавируса.

Сейчас появилось много работ ученых о том, что COVID-19 активно и совсем не позитивно влияет на работу сердца даже у здоровых людей. Не говоря уже о кардиологических пациентах, у которых риски повышаются в разы! Поэтому ежедневные призывы о необходимости носить маски и перчатки - не каприз. Это необходимая сегодня действенная мера на пути пандемии, поверьте! Не надо рискованной бравады! Выполняйте заповеди и наставления врачей. Да, те же маски вызывают определенное неудобство. Но, поверьте, что пользы от них гораздо больше. Лучше пару месяцев потерпеть именно эти неудобства, нежели хоть один день провести в реанимации под аппаратом ИВЛ.

Лечить болезни рублем - дело бесперспективное и вредное. Штраф - не лекарство, а причина ненужного стресса

В городах ослаблены карантинные меры, разрешены, например, прогулки, пробежки в парках. В нашем московском дворе на Кутузовском проспекте по утрам вижу немало бегущих… Что скажете по поводу бега?

Юрий Бузиашвили: Бег - серьезная нагрузка на весь организм: на легкие, суставы, безусловно - сердце! Когда-то был модным призыв к "бегу от инфаркта". Помчались сразу все, даже те, кому любой бег был категорически противопоказан. В результате такой бег многих не только не увел от инфаркта, но прямиком именно к нему и привел. Любое насилие над организмом - глубокий стресс. Стресс - это удар по иммунной системе, которая сегодня является одним из самых действенных природных барьеров на пути любой болезни человека. Обойдитесь без экспериментов, это действительно очень опасно.

Какие еще изменения заметили кардиологи в работе сердечно-сосудистой системы человека после прихода коронавируса?

Юрий Бузиашвили: Удивительно, но многие наши коллеги - и не только в России, но и в Европе - зафиксировали значительное уменьшение заболеваний острым инфарктом миокарда. Это явление еще предстоит изучать, но оно очень похоже на так называемый "мобилизационный симптом", присущий человеку в экстремальных ситуациях.

Например, во время Великой Отечественной войны у бойцов крайне редко наблюдались простудные заболевания, воспаления легких, кардионедуги. Почему? Потому что активно работал наш иммунитет. Все это, к сожалению, более чем в избытке навалилось на участников боев уже после Победы: иммунитет за четыре года активной своей деятельности просто "устал". Я сознательно объясняю ситуацию, избегая специфической лексики: надеюсь, что так меня будет проще понять.

Надежду разделяю. Но, Юрий Иосифович, еще об одном спросить хочу. В обществе сейчас актуальна тема необходимых прививок от коронавируса. Вплоть до предложений о внесении в административный кодекс новых карательных штрафов для тех, кто откажется от таковой. Хотя подобный отказ может быть обоснован: никто не объяснил, что именно хотят прививать, - ведь вакцины нет до сих пор. От чего конкретно: ведь нет полного понимания возникновения самой болезни. Наконец, какие затем могут быть последствия. Ваше мнение?

Юрий Бузиашвили: Лечить болезни рублем - дело бесперспективное и вредное. Штраф - не лекарство, а причина очередного и ненужного напряжения, то есть стресса. О чем мы уже говорили. Да, пока единственно верной вакцины нет. Но над ее созданием усиленно работают ученые всего мира. И это правда.

Создание любого лекарства - процесс очень сложный, длительный, обремененный большим количеством опытов, проб, исследований, разных жестких законов, инструкций и так далее. Изобрести за 3-4 месяца вакцину против такой беды, как коронавирус, невозможно по определению! Можно, конечно, для поспешного доклада подать за таковую какой-нибудь полуфабрикат. Но тот, кто на такое решится, станет изгоем всего общества. Хотя, увы, советами шарлатанов, которыми уже забит интернет, уверен, многие попробуют все же воспользоваться. Убедительно прошу не делать этого: последствия могут быть ужасными!