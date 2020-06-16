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Актриса из "Гарри Поттера" ждет третьего ребенка

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    16.06.2020, 21:50
Текст:   Кузьма Домов

Джесси Кейв, ставшая известной благодаря роли Лаванды Браун в "поттериане", сообщила о своей третьей беременности в Instagram, игриво прокомментировав это заголовком хита Бритни Спирс:

Ее партнер Альфи Браун, отец двух других ее детей, Донни и Марго, также поделился новостью в своем аккаунте.

На фотографии изображены, судя по всему, ноги двух отпрысков, а также УЗИ плода. Счастливый отец сопроводил это "юмористическим" комментарием в типично английском стиле: "Хочется поделиться хорошей новостью - о предстоящей вазэктомии":

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