Актриса из "Гарри Поттера" ждет третьего ребенка

Джесси Кейв, ставшая известной благодаря роли Лаванды Браун в "поттериане", сообщила о своей третьей беременности в Instagram, игриво прокомментировав это заголовком хита Бритни Спирс:

Ее партнер Альфи Браун, отец двух других ее детей, Донни и Марго, также поделился новостью в своем аккаунте.

На фотографии изображены, судя по всему, ноги двух отпрысков, а также УЗИ плода. Счастливый отец сопроводил это "юмористическим" комментарием в типично английском стиле: "Хочется поделиться хорошей новостью - о предстоящей вазэктомии":