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Как звезды "Гарри Поттера" затравили Джоан Роулинг за "нетолерантность"

Журнал
    11.06.2020, 13:54
Текст:   Козьма Лоханкин
От ярости "прогрессивных сил" в американском обществе не застрахован никто: не так давно Стивена Кинга, известного своими ультралиберальными взглядами, обвинили в нехватке уважения к "дайвёрсити", в результате чего писатель вынужден был оправдываться. Теперь вот его коллега Джоан Роулинг, тоже борец за права всевозможных меньшинств, оказалась в центре подобного скандала.

Всё началось с того, что создательница вселенной Гарри Поттера имела неосторожность язвительно отреагировать в своём Twitter на заголовок одного из интернет-порталов: "Мнение: Создание более справедливого мира для людей, которые менструируют, после COVID-19". Причудливая формулировка вызвала насмешливый комментарий писательницы: "Люди, которые менструируют. Уверена, для этих людей есть какое-то специальное слово. Помогите-ка вспомнить. Жунщины? Жэнщуны? Жумщены?"

Вскоре Роулинг с удивлением обнаружила, что своим ироничным определением слова "женщина" она умудрилась оскорбить трансгендеров, ведь те причисляют себя к женскому полу, но некоторые физиологические особенности при этом сохраняют. И началось.

Сначала своё негодование по поводу безответственного высказывания Роулинг поспешил выразить сам "Гарри Поттер" - актёр Дэниел Рэдклифф. Признав, что многим обязан Джоан, он в своей колонке на сайте, посвящённом защите прав ЛГБТ+, дал понять, что не может молчать в ситуации, когда та так цинично попирает права угнетаемых меньшинств.

Фото: kinopoisk.ru
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К Дэниелу подключилась и Эмма Уотсон - "Гермиона", опубликовавшая в своём Twitter целую серию постов в поддержку обиженных беспринципностью Роулинг трансгендеров. А следом за ней - и другая "Гермиона", темнокожая Нома Думезвени, сыгравшая волшебницу в театральной постановке пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя". Не остался в стороне, разумеется, и Эдди Редмэйн, главная звезда "Фантастических тварей", ранее сыгравший в "Девушке из Дании" человека, который одним из первых согласился на хирургическую операцию по смене пола. Его заверения в полной солидарности с секс-меньшинствами опубликовал Deadline.

Необходимость присоединить свой голос к порицающему Роулинг хору кинозвёзд чувствуют, конечно, не только актёры из фильмов по текстам Роулинг. В частности, в соответствующем духе высказалась Кара Делевинь, передаёт DigitalSpy. И, учитывая, что Роулинг до сих пор не покаялась перед партией, это, конечно, только начало.

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