Как звезды "Гарри Поттера" затравили Джоан Роулинг за "нетолерантность"

Всё началось с того, что создательница вселенной Гарри Поттера имела неосторожность язвительно отреагировать в своём Twitter на заголовок одного из интернет-порталов: "Мнение: Создание более справедливого мира для людей, которые менструируют, после COVID-19". Причудливая формулировка вызвала насмешливый комментарий писательницы: "Люди, которые менструируют. Уверена, для этих людей есть какое-то специальное слово. Помогите-ка вспомнить. Жунщины? Жэнщуны? Жумщены?"

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Вскоре Роулинг с удивлением обнаружила, что своим ироничным определением слова "женщина" она умудрилась оскорбить трансгендеров, ведь те причисляют себя к женскому полу, но некоторые физиологические особенности при этом сохраняют. И началось.

Сначала своё негодование по поводу безответственного высказывания Роулинг поспешил выразить сам "Гарри Поттер" - актёр Дэниел Рэдклифф. Признав, что многим обязан Джоан, он в своей колонке на сайте, посвящённом защите прав ЛГБТ+, дал понять, что не может молчать в ситуации, когда та так цинично попирает права угнетаемых меньшинств.

К Дэниелу подключилась и Эмма Уотсон - "Гермиона", опубликовавшая в своём Twitter целую серию постов в поддержку обиженных беспринципностью Роулинг трансгендеров. А следом за ней - и другая "Гермиона", темнокожая Нома Думезвени, сыгравшая волшебницу в театральной постановке пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя". Не остался в стороне, разумеется, и Эдди Редмэйн, главная звезда "Фантастических тварей", ранее сыгравший в "Девушке из Дании" человека, который одним из первых согласился на хирургическую операцию по смене пола. Его заверения в полной солидарности с секс-меньшинствами опубликовал Deadline.

Необходимость присоединить свой голос к порицающему Роулинг хору кинозвёзд чувствуют, конечно, не только актёры из фильмов по текстам Роулинг. В частности, в соответствующем духе высказалась Кара Делевинь, передаёт DigitalSpy. И, учитывая, что Роулинг до сих пор не покаялась перед партией, это, конечно, только начало.