Эмма "Гермиона" Уотсон бросила очередного бойфренда

У нынешней самой высокооплачиваемой актрисы планеты Эммы Уотсон и у прошлой, Дженнифер Лоуренс, есть как минимум еще одна общая черта, помимо аэрокосмических гонораров, - неустойчивая личная жизнь.

Лоуренс в очередной раз подтвердила это, недавно расставшись с режиссером Дарреном Аронофски, которому толком так и не стала музой, а Уотсон привычно поскакала следом.

Согласно заверениям профильных зарубежных СМИ, после полугодового романа 28-летняя "Гермиона" разошлась с актером Кордом Оверстритом, известным по культовому мюзиклу "Хор".

"Инсайдер" The Sun описывает ситуацию лаконично: "не сложилось".

Как напомнила газета, у Эммы и Корда завязалось сразу, как только Уотсон рассталась с предыдущим бойфрендом - зрелым топ-менеджером из Силиконовой долины Уильямом Найтом. С которым была два года и, как подозревали, приближалась к законному браку.

Но не сложилось, как понимаем, и там тоже: курсы по приготовлению разного рода зелий, что девушка прошла в Хогвартсе, похоже, не пошли на пользу, - острит автор издания.

Представитель актрисы в комментариях отказал.

Корд Оверстрит - 29-летний американский актер и музыкант, в "Хоре" сыгравший футболиста Сэма Эванса, в разное время крутившего амуры с большей частью женских персонажей шоу.