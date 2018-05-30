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Эмма "Гермиона" Уотсон бросила очередного бойфренда

Новость 30.05.2018, 12:24 | Текст: Олег Усков

У нынешней самой высокооплачиваемой актрисы планеты Эммы Уотсон и у прошлой, Дженнифер Лоуренс, есть как минимум еще одна общая черта, помимо аэрокосмических гонораров, - неустойчивая личная жизнь.

Фото: kinopoisk.ru
В деле о торговле секс-рабынями всплыло имя Эммы "Гермионы" Уотсон

Лоуренс в очередной раз подтвердила это, недавно расставшись с режиссером Дарреном Аронофски, которому толком так и не стала музой, а Уотсон привычно поскакала следом.

Согласно заверениям профильных зарубежных СМИ, после полугодового романа 28-летняя "Гермиона" разошлась с актером Кордом Оверстритом, известным по культовому мюзиклу "Хор".

"Инсайдер" The Sun описывает ситуацию лаконично: "не сложилось".

Как напомнила газета, у Эммы и Корда завязалось сразу, как только Уотсон рассталась с предыдущим бойфрендом - зрелым топ-менеджером из Силиконовой долины Уильямом Найтом. С которым была два года и, как подозревали, приближалась к законному браку.

Фото: kinopoisk.ru
Эмма Уотсон поддержала жертв секс-террора безграмотной татуировкой

Но не сложилось, как понимаем, и там тоже: курсы по приготовлению разного рода зелий, что девушка прошла в Хогвартсе, похоже, не пошли на пользу, - острит автор издания.

Представитель актрисы в комментариях отказал.

Корд Оверстрит - 29-летний американский актер и музыкант, в "Хоре" сыгравший футболиста Сэма Эванса, в разное время крутившего амуры с большей частью женских персонажей шоу.

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