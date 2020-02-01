Стивен Кинг обвинил "Оскар" в фальсификации из-за расизма

Недавно американский писатель Стивен Кинг решил публично порассуждать в Twitter о проблемах толерантности на грядущей премии "Оскар". Агрессивные интернет-воины социального равенства быстро "заткнули" маэстро ужасов, обвинив его в том, что он белый мужчина, не прочувствовавший на себе тяжести угнетений, которому не следует вслух размышлять на столь щекотливые темы.

Судя по всему, фантаст понял, что победить в дискуссии в среде токсичных микроблогов ему не удастся, и решил сыграть на более привычном для него "поле", написав большой материал в авторской колонке The Washington Post.

"Король ужасов", в свойственной ему манере, очень пространно, объемно и многосложно объяснил насколько менее "белым" стал "Оскар" за прошедшие годы. Но главная мысль его послания вынесена в заголовок: "Результаты Премии до сих пор фальсифицируют в пользу белых людей".

Попутно писатель признает, что в личном аккаунте пересек черту. Тем не менее его переполняет чувство гордости от того, что он много писал о сильных женских персонажах, сталкивающихся со сложными проблемами.

Кинг завершает свой текст мыслью о том, что в суждениях о творчестве можно было бы игнорировать цвет кожи, вероисповедание, пол и сексуальную ориентацию только в идеальном мире. Но, не в нашем, где все в итоге "будет сфальсифицировано в пользу белых".