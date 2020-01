Шесть "Паразитов" и ни одной "Дылды": объявлены номинанты "Оскара"

Только что объявлены номинанты самой престижной кинопремии мира - "Оскара". И сразу - к главной сенсации: шесть номинаций у "Паразитов" Пон Чжун Хо. В том числе - наиболее ценная, "Лучший фильм". Что для неанглоязычного фильма достижение выдающееся (хотя уже не уникальное).

Больше - только у "Однажды в... Голливуде" Тарантино (10), "1917" Сэма Мендеса (10), "Ирландца" (10) и "Джокера", конечно же (11). Причем "Ирландец" дважды представлен в категории "Лучший актер второго плана": Джо Пеши конкурирует с Аль Пачино, а также с Томом Хэнксом, Энтони Хопкинсом и Брэдом Питтом - будет жара.

Кроме того, дважды упоминается красавица Скарлетт Йоханссон, которую номинировали за роль второго плана в "Кролике Джоджо" (у фильма Тайки Вайтити, кстати, столько же номинаций, сколько у "Паразитов"), и за главную роль в "Брачной истории" (и у нее поровну с "Паразитами"). Партнер Йоханссон по "Брачной истории" Адам Драйвер тоже в списке - в аналогичной "мужской" секции, где опять-таки все очень серьезно: Джонатан Прайс, Леонардо Ди Каприо, Хоакин Феникс и Антонио Бандерас.

Церемония вручения наград состоится уже меньше чем через месяц, 9 февраля (то есть в ночь на 10-е по московскому времени).

Полный список номинантов - ниже. А совсем-совсем полный (с короткометражками и документалками) - например, здесь.

Лучшая женская роль второго плана

Кэти Бэйтс, "Дело Ричарда Джуэлла"

Лора Дерн, "Брачная история"

Скарлетт Йоханссон, "Кролик Джоджо"

Флоренс Пью, "Маленькие женщины"

Марго Робби, "Скандал"

Лучший дизайн костюмов

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Однажды в... Голливуде"

Лучший звук

"К звездам"

"Ford против Ferrari"

"Джокер"

"1917"

"Однажды в... Голливуде"

Лучший монтаж звука

"Ford против Ferrari"

"Джокер"

"1917"

"Однажды в... Голливуде"

"Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Лучший саундтрек

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Брачная история"

"1917"

"Звездные войны: Скайуокер. Восход "

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс, "Прекрасный день по соседству"

Энтони Хопкинс, "Два Папы"

Аль Пачино, "Ирландец"

Джо Пеши, "Ирландец"

Брэд Питт, "Однажды в... Голливуде"

Лучший фильм на иностранном языке

"Тело Христово" (Corpus Christi, Польша)

"Страна меда" (Honeyland, Македония)

"Отверженные" (Les misérables, Франция)

"Боль и слава" (Dolor y gloria, Испания)

"Паразиты" (Gisaengchung, Южная Корея)

Лучшая работа художника-постановщика

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"1917"

"Однажды в... Голливуде"

"Паразиты"

Лучший монтаж

"Ford против Ferrari"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Паразиты"

Лучшая операторская работа

"Ирландец"

"Джокер"

"Маяк"

"1917"

"Однажды в... Голливуде"

Лучшие спецэффекты

"Мстители: Финал"

"Ирландец"

"Король лев"

"1917"

"Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Лучший грим и прически

"Скандал"

"Джокер"

"Джуди"

"Малефисента: Владычица тьмы"

"1917"

Лучший анимационный полнометражный фильм

"Как приручить дракона 3"

"Я потерял свое тело"

"Клаус"

"Потерянное звено"

"История игрушек 4"

Лучшая песня

I Can't Let You Throw Yourself Away - "История игрушек 4"

(I'm Gonna) Love Me Again - "Рокетмен"

I'm Standing With You - "Прорыв"

Into the Unknown - "Холодное сердце 2"

Stand Up - "Гарриет"

Лучший адаптированный сценарий

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Два Папы"

Лучший оригинальный сценарий

"Достать ножи"

"Брачная история"

"1917"

"Однажды в... Голливуде"

"Паразиты"

Лучшая мужская роль

Антонио Бандерас, "Боль и слава"

Леонардо Ди Каприо, "Однажды в... Голливуде"

Адам Драйвер, "Брачная история"

Хоакин Феникс, "Джокер"

Джонатан Прайс, "Два Папы"

Лучшая женская роль

Синтия Эриво, "Гарриет"

Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"

Сирша Ронан, "Маленькие женщины"

Шарлиз Терон, "Скандал"

Рене Зеллвегер, "Джуди"

Лучший режиссер

Мартин Скорсезе, "Ирландец"

Тодд Филлипс, "Джокер"

Сэм Мендес, "1917"

"Однажды в... Голливуде", Квентин Тарантино

"Паразиты", Пон Чжун Хо

Лучший фильм

"Ford против Ferrari"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Брачная история"

"1917"

"Однажды в... Голливуде"

"Паразиты"