Стивена Кинга раскритиковали за нехватку толерантности

После объявления номинаций "Оскара" по Сети начали расползаться недовольные комментарии о том, что самая престижная кинопремия мира в этом году очень сильно просела в таком важном показателе как диверсити.

Западную общественность возмутило, что среди номинантов слишком мало женщин, людей с цветом кожи, отличным от белого, и представителей разного рода меньшинств. Например, четыре актерские номинации представлены белыми актерами, за исключением Синтии Эриво, а среди претендентов на звание лучшего режиссёра всего один азиат Пон Чжун Хо и ни одной женщины.

Немного логики в происходящее безумие через свой Twitter-аккаунт попытался было привнести знаменитый писатель Стивен Кинг.

As a writer, I am allowed to nominate in just 3 categories: Best Picture, Best Adapted Screenplay, and Best Original Screenplay. For me, the diversity issue--as it applies to individual actors and directors, anyway--did not come up. That said... — Stephen King (@StephenKing) 14 января 2020 г.

"Как писатель я могу рассуждать о трех номинациях: "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший оригинальный сценарий". И для меня проблемы разнообразия - как она применяется к отдельным актерам и режиссерам - не существует", - написал он у себя в микроблоге.

...I would never consider diversity in matters of art. Only quality. It seems to me that to do otherwise would be wrong. — Stephen King (@StephenKing) 14 января 2020 г.

"Я никогда не стал бы учитывать разнообразие (половое и расовое) в вопросах искусства. Только качество. Мне кажется, было бы неправильным поступать иначе", - добавил маэстро ужасов.

После этого на фантаста посыпался шквал негативных комментариев.

This is a very white thing to say — Palate Architect (@ginandtectonica) 14 января 2020 г.

"Это очень белое суждение".

White men are 35% of the population. It's not logical they produce 100% of the quality art. — Cosmichomicide (@Cosmichomicide) 14 января 2020 г.

"Белые мужчины составляют 35% населения. Нелогично, что они производят 100% качественного искусства".

В целом все претензии пользователей сводятся к тому, что Кинг - белый мужчина, который изначально не был настолько же угнетен, как женщины или меньшинства, поэтому и рассуждать вслух о разнообразии ему не стоит.

Судя по всему, осознав, по сколь тонкому льду он ходит, Кинг попытался оправдаться, но вышло еще хуже:

The most important thing we can do as artists and creative people is make sure everyone has the same fair shot, regardless of sex, color, or orientation. Right now such people are badly under-represented, and not only in the arts. — Stephen King (@StephenKing) 14 января 2020 г.

"Важнее всего, что мы можем как художники и творцы, - убедиться в том, что в своих оценках подходим ко всем одинаково, независимо от пола, цвета кожи или ориентации. Сейчас таких людей не очень много, и не только в искусстве".

Дискуссия пока остается открытой, возможно, после оглашения победителей "Оскара 2020" ее очередной виток начнет раскручиваться с новой силой.