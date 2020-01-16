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Стивена Кинга раскритиковали за нехватку толерантности

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    16.01.2020, 15:45
Текст:   Богдан Бобров

После объявления номинаций "Оскара" по Сети начали расползаться недовольные комментарии о том, что самая престижная кинопремия мира в этом году очень сильно просела в таком важном показателе как диверсити.

Западную общественность возмутило, что среди номинантов слишком мало женщин, людей с цветом кожи, отличным от белого, и представителей разного рода меньшинств. Например, четыре актерские номинации представлены белыми актерами, за исключением Синтии Эриво, а среди претендентов на звание лучшего режиссёра всего один азиат Пон Чжун Хо и ни одной женщины.

Немного логики в происходящее безумие через свой Twitter-аккаунт попытался было привнести знаменитый писатель Стивен Кинг.

"Как писатель я могу рассуждать о трех номинациях: "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший оригинальный сценарий". И для меня проблемы разнообразия - как она применяется к отдельным актерам и режиссерам - не существует", - написал он у себя в микроблоге.

"Я никогда не стал бы учитывать разнообразие (половое и расовое) в вопросах искусства. Только качество. Мне кажется, было бы неправильным поступать иначе", - добавил маэстро ужасов.

После этого на фантаста посыпался шквал негативных комментариев.

"Это очень белое суждение".

"Белые мужчины составляют 35% населения. Нелогично, что они производят 100% качественного искусства".

В целом все претензии пользователей сводятся к тому, что Кинг - белый мужчина, который изначально не был настолько же угнетен, как женщины или меньшинства, поэтому и рассуждать вслух о разнообразии ему не стоит.

Судя по всему, осознав, по сколь тонкому льду он ходит, Кинг попытался оправдаться, но вышло еще хуже:

"Важнее всего, что мы можем как художники и творцы, - убедиться в том, что в своих оценках подходим ко всем одинаково, независимо от пола, цвета кожи или ориентации. Сейчас таких людей не очень много, и не только в искусстве".

Дискуссия пока остается открытой, возможно, после оглашения победителей "Оскара 2020" ее очередной виток начнет раскручиваться с новой силой.

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