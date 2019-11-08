Стивен Кинг доволен экранизацией продолжения "Сияния"

Вряд ли кто-то всерьёз сомневался, но факт всё равно занятный: Стивен Кинг очень доволен экранизацией своего романа "Доктор Сон", исполнительным продюсером которой он выступил.

Напомним, пикантность ситуации заключается в том, что "Доктор Сон" - продолжение "Сияния". Причём одновременно и романа, и фильма Стэнли Кубрика, который "король ужаса" ненавидит всеми фибрами своей тёмной души, характеризуя как "Cadillac без мотора".

Режиссёр Майк Флэнеган заявил, что попытался "примирить" роман Кинга и его свободную адаптацию Кубриком, назвав это "изначальной целью". Что, отметим, по фильму более чем заметно.

В этой связи интересно, что Кинг заявил об удовлетворённости "Доктором Сном" в версии Флэнегана. По словам режиссёра, они вместе с писателем посмотрели фильм - и Кинг, досмотрев, похлопал его по плечу и сказал: "Блестящая работа". После чего, утверждает Флэнеган, он "умер от счастья". А потом весь день говорил с писателем о Кубрике, любимых сериалах Netflix и, конечно, Дональде Трампе (который Кинга, как известно, бесит едва ли не сильнее кубриковского "Сияния").

Сам литератор счёл нужным сказать на этот счёт следующее: "Майк взял мой материал и создал потрясающую историю. Она произвела впечатление на зрителей - в том числе и на меня. Ведь ему удалось взять мой роман "Доктор Сон" и каким-то образом безболезненно скрестить его с киноверсией "Сияния" Кубрика".

Так что - да, мне очень понравилось", - приводит слова Кинга EW.

Ранее Кинг поздравил команду, работавшую над фильмом, с первыми положительными рецензиями.

Между тем Флэнеган и Кинг уже обсуждают новую экранизацию.

Наша рецензия на фильм "Доктор Сон" - здесь.