Американцу выставили счет за лечение от коронавируса в 1,1 млн долларов

Семидесятилетний американец Майкл Флор, чудесным образом излечившийся от коронавируса, через несколько дней после выписки получил необычный "подарок" - ему выставили астрономический счет за лечение. Доставленный почтой толстый конверт содержал счет на 181 странице на общую сумму в 1,1 миллиона долларов (77,8 млн рублей). Как указывает издание Seattle Times, открыв конверт и увидев цифры, пожилой американец начал переживать, что его сердце не выдержит.

В документе детально расписаны все расходы, которые понес госпиталь, где проходил лечение Флор. Кстати, находясь в госпитале мужчина установил своеобразный рекорд - он дольше других заболевших "ковидом" американцев пролежал в больнице. И вот за эти 62 дня, проведенных на койке, он в итоге и получил счет.

Поскольку сам Флор имеет медицинскую страховку, в том числе национальную медстраховку США Medicare, ему скорее всего не придется оплачивать большую часть счета. А с учетом выделенных правительством США денег на борьбу с COVID-19, как показывает практика, может быть и вовсе не придется платить. Издание приводит пример писателя Дэвида Лата, которому выставили счет в 330 тысяч долларов за лечение от коронавируса, и он в итоге не заплатил из своего кармана ни цента.

В отношении Флора примечательно то, что, находясь в госпитале, он понимал, что каждый день пребывания в нем стоит очень дорого. Его супруга Элиза дель Росарио вспоминает, что он говорил ей: "Вы должны вытащить меня отсюда, мы не можем себе этого позволить". Кстати, сутки нахождения в реанимации в центре стоят 9,7 тысячи долларов (около 675 тысяч рублей). Мужчина также провел 29 дней на аппарате ИВЛ на общую сумму в 82 тысячи долларов (5,7 миллиона рублей), то есть по 2,8 тысячи долларов в сутки (почти 200 тысяч рублей).

После того как он ознакомился со всеми деталями счета, Флор оказался озадачен и расстроен. "Я чувствую вину за то, что я выжил. У меня возник вопрос - почему я? Почему я заслужил все это? Когда смотришь на невероятную стоимость всего этого, определенно чувство вины только растет", - приводит его слова издание.

В интервью американец сказал, что осознает тот факт, что кто-то (страховые компании, правительство, налогоплательщики) оплатит его счета. "Этот миллион долларов, спас мою жизнь, и, конечно, я бы сказал, что деньги потрачены не зря. Но я также знаю, что могу быть единственным, кто говорит это", - заявил Флор, добавив, что в США всегда боялись "прихода социализма". Поэтому, по его мнению, в стране нет общего медицинского страхования для всего населения, а цены на лечение являются самыми дорогими в мире.