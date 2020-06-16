В Марокко найдены артефакты, пролежавшие в песках миллион лет

Международная группа, составленная из марокканских и французских археологов, при проведении раскопок на археологическом участке "Томас I" в Касабланке обнаружила выполненные в ранее неизвестной технике каменные орудия, возраст которых насчитывает один миллион лет.

Об открытии со ссылкой на Министерство культуры, молодежи и спорта Марокко рассказывает Archaeology&Arts. Археологи обнаружили большое количество артефактов, которые относятся к так называемой ашельской культуре. Считается, что она возникла около 1,76 миллиона лет назад. Представители ашельской культуры, согласно общепринятой теории, первыми покинули территорию Африки.

Археологи обнаружили большое количество кремневых орудий, выполненных в ранее неизвестной технике. Многие инструменты оказались довольно небольшими. Длина самых крупных из них не превышает шести сантиметров. Однако ученые считают, что целью древних мастеров было изготовление именно очень маленьких удлиненных инструментов. Для этого и применялась особая техника обработки камней.

Кремневые орудия были обнаружены на археологическом уровне L1, который датируется, по меньшей мере, одним миллионом лет. Кстати, там же были обнаружены и более крупные орудия, к примеру, топоры и сферические и полусферические инструменты.

В своей работе, которая будет опубликована в журнале Scientific Reports, исследователи пишут, что обнаружение очень маленьких инструментов свидетельствует о техническом разнообразии ашельской культуры.

Кроме того, оно проливает новый свет на вопрос о потенциале этих древних предков людей - вероятно, он был гораздо более значительным с точки зрения навыков, познаний и способности адаптироваться к новым потребностям, чем считалось ранее.

Крупные инструменты, найденные здесь же, подтвердили существующую гипотезу об эволюции ашельской культуры. Считается, что она возникла на основе более ранней олдувайской культуры.

Находки свидетельствуют о том, что ашельская группа действительно представляла собой более развитую ветвь эволюции. На это указывают заостренные грани каменных топоров. Умение заострять грани авторы работы назвали тем технологическим аспектом, который отличает две указанные культуры в эволюционном плане.