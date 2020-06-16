Бахрушинский Театральный музей приглашает в реальный вишневый сад

Сегодня, 16 июня Театральный музей им. А.А. Бахрушина и все его филиалы (а только в Москве их девять - три мемориальных дома, четыре музея-квартиры, музей-мастерская и музей-студия) возвращаются к реальной жизни и открывают свои залы для публики.

Онлайн-спецпроекты не исчезнут: новые интерактивные форматы уже успели полюбиться и завоевать внимание большой аудитории. Мастер-классы, творческие встречи, концертные вечера, лекции и другие массовые программы, традиционно собиравшие переполненные залы Бахрушинского музея, пока откладываются до полного выхода из самоизоляции и снятия всех ограничительных мер.

Празднование 160-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова продолжится. В августе в пространстве зала "Каретный сарай" откроется выставка-инсталляция "Власть сада", на которой постараются уловить сегодняшние чеховские настроения, вместить весь мир чеховских пьес, познакомить с рефлексией его героев, и даже попытаются (в конце лета!) передать аромат цветущего вишневого сада.

Юбилейная выставка "Уланова", подготовленная при поддержке Фонда Галины Улановой и его президента Владимира Васильева к 110-летию со дня рождения балерины, продляется до 12 июля. В музейном пространстве почитатели ее таланта смогут вновь воссоздать некоторые картины ее жизни и восхититься ее основными партиями. Жизель, Мария, Тао Хоа, Джульетта, Одетта, Лебедь… Близко можно рассмотреть не только сценические костюмы и театральные аксессуары Галины Улановой, но и ее личные вещи: уникальные драгоценности, а также одежду, сумки и обувь модных мировых брендов, которые носила великая балерина.

Архивные документы, письма и стихи поклонников, каталог книг из личной библиотеки, фильмы из ее коллекции, статьи и книги о ней, редкие фотографии и киноматериалы представляют Галину Уланову в разные периоды жизни и в разных ролях, на занятиях с учениками, на отдыхе, в поездках, дома, в кругу семьи. Как отмечают в музее, выставка показывает Галину Уланову не только как балерину и педагога, но и как красивую и элегантную женщину - представительницу советской элиты, которую отличал изысканный вкус.

А первой премьерой Бахрушинского музея после карантина станет вернисаж выставки "Дневники фронтовых бригад", приуроченной к 75-летию Победы и посвященной подвигу советских артистов. В центре экспозиции, созданной при поддержке фонда "История Отечества", - раритеты военных лет: фотографии, рукописи, афиши, подлинные фронтовые дневники. Открытие планируют 23 июня в Театральной галерее Дома-музея А.Н. Островского.

В июле и новая ключевая экспозиция займет сразу два выставочных зала Главного здания музея. Выставка в честь 155-летия со дня рождения основателя музея, известного московского промышленника и мецената "Алексей Бахрушин. Взгляд в будущее" (1865 - 1929) расскажет о личности коллекционера и представит предметы из его собрания.

Фото: предоставлено Бахрушинским музеем

Дословно

Дмитрий Родионов, генеральный директор Бахрушинского музея:

- Особый режим самоизоляции стал не только превентивной мерой против опасной болезни, но и испытанием нашей способности жить без общения с живым искусством. Если ранее теоретически, то теперь и практически, мир убедился, что настоящий театр - это публика и актеры в одном зале, а настоящий музей - это произведения искусства и публика в одном пространстве, только так и в таком живом энергетическом контакте. Вся наша онлайн-активность до этого была прелюдией к этой долгожданной встрече.

P. S.

Выход в офлайн проводится с соблюдением всех предписанных норм и правил безопасности, дезинфекцией помещений и обеспечением средствами защиты как посетителей музея, так и его сотрудников. Для удобства введена электронная система продажи билетов, в залах для соблюдения необходимой дистанции сделана специальная разметка.