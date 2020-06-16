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16.06.2020 18:40
Рубрика: Экономика

Поддержка с воздуха

Бизнес предложил обнулить НДС для внутренних авиаперевозок
Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8184)
Торгово-промышленная палата (ТПП РФ) предложила ввести налоговый вычет для россиян на внутренние авиаперелеты. Такая мера позволит поддержать авиаотрасль, которая серьезно пострадала из-за ситуации с коронавирусом, рассказал "РГ" президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

"Чтобы оживить спрос на авиаперелеты, мы предлагаем расширить перечень социальных вычетов по НДФЛ на авиаперелеты граждан страны в пределах территории РФ в размере фактических расходов, причем без ограничения предельного размера вычета", - пояснил Сергей Катырин. Ключевое условие поддержки - перевозчик должен быть российским.

Фото: iStock
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Еще одной значимой мерой может стать введение нулевой ставки НДС на все внутренние воздушные перевозки, включая те, что проходят через аэропорты московского авиационного узла, - с 1 июня 2020 года по 31 декабря 2029 года (по аналогии с железнодорожным транспортом). В числе предложений - предоставление права на отсрочку или рассрочку уплаты налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов вне зависимости от величины показателей, которые утверждены в правилах для авиаперевозчиков с сертификатом эксплуатанта.

Также предлагается снизить условное значение средней оптовой цены продажи авиакеросина в России на 2019 год до 40 тысяч рублей за тонну. "Такие меры, мы убеждены, помогут оживить отрасль. Безусловно, и для пассажиров, и для бизнеса это тоже будет немалым финансовым облегчением", - подчеркнул Сергей Катырин.

По словам президента ТПП, предложения о дополнительных мерах поддержки авиаотрасли - лишь часть позиций большого документа. Они вошли в пакет из 100 предложений ТПП РФ в проект Основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг., который направлен в минфин.

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