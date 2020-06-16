Более 18 тысяч россиян приняли участие в онлайн-фестивале по финансовой грамотности

В минувшие выходные состоялся VII Семейный финансовый фестиваль - масштабное онлайн-мероприятие, организованное в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".

Общее число участников онлайн-фестиваля превысило 18 000 человек, для которых на сайте фестиваля www.familymoneyfest.ru были организованы более 50 различных активностей на тему грамотного обращения с деньгами для детей и взрослых.

По словам Андрея Бокарева, директора Департамента международных финансовых отношений Минфина России, непростая обстановка в России и мире, вызванная пандемией, показала, что финансовая грамотность актуальна и востребована сейчас как никогда. "Вопросы защиты от финансового мошенничества, необходимость снижения кредитной нагрузки, сохранения сбережений, оптимизации бюджета в условиях кризиса волнуют практически каждого жителя нашей страны. Поэтому сейчас особенно важно закрепить существующие позитивные изменения, достигнутые благодаря Проекту, и предпринять дальнейшие шаги по росту и развитию уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации", - подчеркнул А. Бокарев.

Площадка онлайн-фестиваля была организована в формате виртуального города финансовой грамотности, более 10 локаций которого предлагали возможности полезного и занимательного досуга для детей и подростков, для взрослых и для всей семьи. Младшие участники имели возможность посмотреть мультфильмы и раскрасить финансовых героев, создать поделки на финансовую тематику. Подростки смогли поучаствовать в образовательных вебинарах и разобраться в финансовых вопросах со сверстниками, посетить игровые уроки и сыграть в финансовый квиз. Взрослые участники побывали в виртуальном лектории, слушая выступления экспертов по финансовой грамотности, и получили индивидуальные консультации по вопросам финансового планирования.

Ранее Семейный финансовый фестиваль проводился Минфином России в Москве в оффлайн-формате, принимая на своей территории более 2 500 человек. Онлайн-мероприятие позволило предоставить более широкий и неограниченный по времени доступ к финансовым знаниям для участников от Владивостока до Калининграда. Дети и родители имели возможность объединяться в команды с семьей и друзьями, проходить активности онлайн сообща или по отдельности, зарабатывая баллы, стремясь занять наиболее высокую позицию в рейтинге. Наиболее активные команды смогли не только улучшить финансовые знания в комфортном для себя темпе, но и провести время с удовольствием, получив возможность побороться за ценные подарки.

VII Семейный финансовый фестиваль, объединивший участников со всей России, вновь подтвердил свою актуальность и социальную значимость, а также репутацию одного из главных мероприятий в области финансовой грамотности в стране.