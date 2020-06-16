Более 8 миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 8 миллионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения Университета Хопкинса, который собирает и анализирует информацию по SARS-CoV-2.

Согласно последним данным, коронавирус выявлен у 8 001 138 человек, умерли 435 574. Больше всего инфицированных (2 110 791) - в США. Там от осложнений, вызванных новым коронавирусом, скончались 116 090 пациентов.

А к октябрю 2020 года количество жертв COVID-19 в Соединенных Штатах превысит 201 тысячу. К такому выводу пришли специалисты Института медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон. Отмечается, что ежедневная смертность от коронавируса в США достигла своего пика 16 апреля - 2 287 умерших.