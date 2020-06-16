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16.06.2020 18:08
Рубрика: В мире

Болгария продлит летний туристический сезон до конца октября

Текст: Александр Гацак (София)

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова объявила о продлении летнего туристического сезона в стране до конца октября.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Как заявила глава ведомства на брифинге, аэропорт Бургаса, расположенного на черноморском побережье, примет из Нидерландов первый чартерный рейс с туристами 26 июня. Затем 29 июня в Варне ожидается прибытие самолета из Германии.

"Страна ожидает единых указаний Европейской комиссии в отношении наших ключевых партнеров из третьих государств, которые не входят в Евросоюз, - России, Украины, Молдавии, Турции", - отметила Ангелкова и выразила надежду на хороший туристический сезон.

Министр подчеркнула, что к настоящему времени 60-70 процентов отелей объявили о готовности приступить к работе. Она также напомнила, что Болгария уже открыла свои границы для граждан более 30 государств.

В мире Европа Болгария

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