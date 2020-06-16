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16.06.2020 07:41
Рубрика: В мире

Бразильский министр заплатит штраф за нарушение масочного режима

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Министр образования Бразилии Абрахам Вайнтрауб. Фото: AFP/EVARISTO SA Министр образования Бразилии Абрахам Вайнтрауб. Фото: AFP/EVARISTO SA
Министр образования Бразилии Абрахам Вайнтрауб. Фото: AFP/EVARISTO SA

Министр образования Бразилии Абрахам Вайнтрауб заплатит штраф в две тысячи реалов, что в пересчете на российскую валюту составляет 27 тысяч рублей, за нарушение масочного режима. Он стал третьим жителем столичного региона, оштрафованным за появление без маски в общественном месте.

Фото: AP Photo/Leo Correa
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Строгость бразильских законов смягчается необязательностью их исполнения. Масочный режим в Бразилии ввели около месяца назад. Нарушение этого правила грозит немаленьким по бразильским меркам штрафом, в два раза превышающим бразильский минимальный размер оплаты труда.

Однако уже с первых дней пренебрежительное отношение к обязательному ношению масок демонстрировали на камеру президент Бразилии Жаир Болсонаро и его сторонники. Каждое воскресенье они выходили на манифестации, к слову тоже запрещенные как и любые массовые мероприятия в период пандемии, зачастую без обязательных средств индивидуальной защиты.

За весь период действия масочного режима в Бразилии полицейские старались обходиться воспитательными беседами с правонарушителями. Первые два штрафа были выписаны за принципиальный отказ гражданина одеть маску, высказанный охранникам правопорядка в достаточно грубой форме.

Министр Вайнтрауб же в минувшее воскресенье вышел без маски поприветствовать сторонников Жаира Болсонаро в центре бразильской столицы. Все бы ничего, только накануне эти же самые люди обстреляли салютом здание Верховного суда, что вызвало серьезное беспокойство его членов и правительства столичного региона и спровоцировало серию арестов.

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